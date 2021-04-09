Ровер Perseverance передал первые данные о погоде на Марсе

Марсоход Perseverance передал на Землю первые данные о климате и погоде на Красной планете.

Температура в кратере Джезеро, где находится ровер, достигает -83°С, пишет NASA. Он фиксирует погодные условия с помощью специальной системы мониторинга Mars Environmental Dynamics Analyzer (MEDA).

Марсоход способен определить уровень запыления и 6 атмосферных условий: скорость и направление ветра, давление, влажность, температуру воздуха, температуру поверхности планеты, а также уровень радиационного излучения.

При запуске системы температура вблизи марсохода достигала -20°C на поверхности. За полчаса она снизилась до -25С. На Марсе сильный ветер, порывы которого достигают 10 м/с. Датчики радиации и пыли показали, что атмосфера в районе кратера Джезеро чище, чем вблизи кратера Гейла, который расположен за 3,7 тыс. км от него. Там работает марсоход Curiosity с системой мониторинга окружающей среды REMS. Давление на планете находится на уровне 718 Па. Для сравнения, нормальное атмосферное давление на Земле достигает 101 325 Па.

3 - 4 апреля система зафиксировала самую высокую температуру на планете, которая составляла -22°C. Самой низкой была -83°C.

Ученые надеются, что в течение следующего года MEDA предоставит ценную информацию о температурных циклах, тепловых и пылевых потоках, интенсивности солнечного излучения, образования облаков и местных ветров. Это поможет понять, как подготовить людей к проживанию в природных условиях Марса.

Фото: nasa.gov

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Сверхлегкий летательный аппарат NASA Ingenuity выдержал первую самостоятельную ночь на Марсе. Собственный аккумулятор успешно справился с поддержкой работы нагревателя, который защитил непокрытые электрические компоненты от низких ночных температур на планете.