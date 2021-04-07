 
Ексклюзивы
1/5
Заявления Мендель о языке вредят национальным интересам Украины - Шамайда
Заявления Мендель о языке вредят национальным интересам Украины - Шамайда
2 Просмотров: 720
В Киеве умирают 85% больных коронавирусом, которые подключены к аппаратам ИВЛ
В Киеве умирают 85% больных коронавирусом, которые подключены к аппаратам ИВЛ
Просмотров: 1503
Просвещенец или псевдоученый - эксперт о плагиате в работах Шкарлета
Просвещенец или псевдоученый - эксперт о плагиате в работах Шкарлета
Просмотров: 171
Надо спешить с приватизацией. Есть шанс получить хорошую цену – экономист
Надо спешить с приватизацией. Есть шанс получить хорошую цену – экономист
1 Просмотров: 270
"Бессовестные. Оскорбляете людей "- киевляне штурмовали метро и кричали на полицию
"Бессовестные. Оскорбляете людей "- киевляне штурмовали метро и кричали на полицию
Просмотров: 819
Очереди, ссоры и поддельные пропуски: что происходит на входах в метро
Очереди, ссоры и поддельные пропуски: что происходит на входах в метро
Просмотров: 2179
Коронавирус, шоколадный заяц и ноутбук среди коз: фото уходящей недели
Коронавирус, шоколадный заяц и ноутбук среди коз: фото уходящей недели
Просмотров: 1242
Где за границей отдохнуть вдвоем за 20 тыс. грн
Где за границей отдохнуть вдвоем за 20 тыс. грн
Просмотров: 1719
Коронавирус в Украине пойдет на спад после Пасхи
Коронавирус в Украине пойдет на спад после Пасхи
Просмотров: 594
Американский политконсультант прогнозирует разговор Байдена с Зеленским на конец апреля
Американский политконсультант прогнозирует разговор Байдена с Зеленским на конец апреля
Просмотров: 216
Фото
Все фото
4
6
4
5
16
Температура до -90°C: как для вертолета NASA прошла первая ночь на Марсе
Температура до -90°C: как для вертолета NASA прошла первая ночь на Марсе
Показали революционный дизайн новейшего космического корабля
Показали революционный дизайн новейшего космического корабля
2 недели без подзарядки: OnePlus представила свои первые умные часы
2 недели без подзарядки: OnePlus представила свои первые умные часы
В магазине MOYO на ноутбуках перед продажей майнили криптовалюту
В магазине MOYO на ноутбуках перед продажей майнили криптовалюту
Показали обломки космического корабля Маска, взорвавшегося после посадки
Показали обломки космического корабля Маска, взорвавшегося после посадки
Видео
Все видео
Марсоход впервые записал звуки передвижения на Красной планете
Марсоход впервые записал звуки передвижения на Красной планете
Понадобится каждому - Apple добавила новую функцию безопасности
Понадобится каждому - Apple добавила новую функцию безопасности
Xiaomi выпустила смартфон с необычным экраном
Xiaomi выпустила смартфон с необычным экраном
Собаку-робота научили делать удивительные вещи: видео
Собаку-робота научили делать удивительные вещи: видео
Маск устроит еще одно феерическое космическое шоу
Маск устроит еще одно феерическое космическое шоу
Интервью
1/5
Стоит ли родителям вмешиваться в споры детей
Стоит ли родителям вмешиваться в споры детей
Просмотров: 171
Как с самого раннего возраста воспитать самостоятельность - советы специалиста
Как с самого раннего возраста воспитать самостоятельность - советы специалиста
Просмотров: 207
Где за границей отдохнуть вдвоем за 20 тыс. грн
Где за границей отдохнуть вдвоем за 20 тыс. грн
Просмотров: 1719
Недетская жестокость: эксперт рассказала, как бороться с буллингом
Недетская жестокость: эксперт рассказала, как бороться с буллингом
Просмотров: 261
Это категорически запрещено новичкам - инструктор дал нестандартные советы начинающим водителям
Это категорически запрещено новичкам - инструктор дал нестандартные советы начинающим водителям
Просмотров: 1251
Колонка
Николай Несенюк
Николай Несенюк
06 апреля 2021
Просмотров: 99
Приклад для наших тренерів
Головною чеснотою футболіста є вміння відкритися для передачі партнера. Без цього не допоможуть ані техніка роботи з м'ячем, майстри якої виступають ...
среда, 07 апреля 2021 07:37

Температура до -90°C: как для вертолета NASA прошла первая ночь на Марсе
4

  Комментировать

Сверхлегкий летательный аппарат NASA Ingenuity выдержал первую самостоятельную ночь на Марсе.

Собственный аккумулятор успешно справился с поддержкой работы нагревателя, который защитил непокрытые электрические компоненты от низких ночных температур на планете, сообщает лаборатория NASA при Калифорнийском институте технологий в Twitter. Ночью температура на Марсе может снижаться до -90°C.

Ранее мини-вертолет Ingenuity работал от энергетической системы марсохода Perseverance, к которому был прикреплен.

Фото: twitter.com/NASAJPL

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Телескоп Hubble сделал уникальное фото туманности

Марсоход Perseverance успешно сбросил мини-вертолет Ingenuity на поверхность Красной планеты 5 апреля. Сверхлегкий летательный аппарат закрепили к роверу Perseverance перед началом миссии. 2-килограммовый мини-вертолет стоил около $85 млн и считается подтверждением концепции, которая может совершить революцию в исследованиях космоса.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Температура до -90°C: как для вертолета NASA прошла первая ночь на Марсе». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
07
апреля

Затонул один из крупнейших линкоров своего времени

Самое читаемое
Идентифицировали украинок, которые снимались обнаженными в Дубае
Идентифицировали украинок, которые снимались обнаженными в Дубае
6
 Просмотров: 18765
Среди девушек, которые снимались обнаженными в Дубае, было 11 украинок
Среди девушек, которые снимались обнаженными в Дубае, было 11 украинок 2 Просмотров: 14103
Гороскоп на 6 апреля: астрологиня ошеломила прогнозом
Гороскоп на 6 апреля: астрологиня ошеломила прогнозом
 Просмотров: 8100
Преимущества материнства: Эмили Ратаковски продемонстрировала &quot;молочную&quot; грудь
Преимущества материнства: Эмили Ратаковски продемонстрировала "молочную" грудь
4
 Просмотров: 4950
Разграбленные квартиры и уже большие сорняки - как выглядела Припять в 1990-е
Разграбленные квартиры и уже большие сорняки - как выглядела Припять в 1990-е
24
 Просмотров: 4591
Техника
Деревянный и без педалей - презентовали новое транспортное средство
Деревянный и без педалей - презентовали новое транспортное средство
 Просмотров: 189
Запатентовали механический ткацкий станок
Запатентовали механический ткацкий станок
 Просмотров: 135
Электропоезд установил новый рекорд скорости
Электропоезд установил новый рекорд скорости
 Просмотров: 378
В море вышел самый большой лайнер в мире
В море вышел самый большой лайнер в мире
 Просмотров: 747
Электросамолет основателя Google впервые поднимется в воздух
Электросамолет основателя Google впервые поднимется в воздух Просмотров: 81
Больше всего комментируют
21
"Будет только хуже" - Кремль отреагировал на заявление Зеленского о членстве в НАТО
4
НАТО - это единственный путь к завершению войны в Донбассе - Зеленский
3
Похищение судьи Чауса: при чем здесь Смирнов?
2
Среди девушек, которые снимались обнаженными в Дубае, было 11 украинок
2
Заявления Мендель о языке вредят национальным интересам Украины - Шамайда
Голосов: 124
Голосование Куда планируете поехать после всех карантинов
  • К морю. В теплые края
  • В туристические города Европы
  • Буду путешествовать по Украине
  • Навещу родителей / родственников
  • Буду работать. На поездки нет денег
  • Мне карантин не мешал путешествовать
Просмотреть