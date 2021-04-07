Температура до -90°C: как для вертолета NASA прошла первая ночь на Марсе

Сверхлегкий летательный аппарат NASA Ingenuity выдержал первую самостоятельную ночь на Марсе.

Собственный аккумулятор успешно справился с поддержкой работы нагревателя, который защитил непокрытые электрические компоненты от низких ночных температур на планете, сообщает лаборатория NASA при Калифорнийском институте технологий в Twitter. Ночью температура на Марсе может снижаться до -90°C.

Ранее мини-вертолет Ingenuity работал от энергетической системы марсохода Perseverance, к которому был прикреплен.

Фото: twitter.com/NASAJPL

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Марсоход Perseverance успешно сбросил мини-вертолет Ingenuity на поверхность Красной планеты 5 апреля. Сверхлегкий летательный аппарат закрепили к роверу Perseverance перед началом миссии. 2-килограммовый мини-вертолет стоил около $85 млн и считается подтверждением концепции, которая может совершить революцию в исследованиях космоса.