Телескоп Hubble сделал уникальное фото туманности

Космический телескоп Hubble Национального управления США по аэронавтике и исследованию космоса сделал серию фотографий туманности Вуаль с помощью новых методов обработки изображений, которые позволяют увидеть мельчайшие детали.

В Европейском космическом агентстве это фото назвали "фотографией недели". Туманность Вуаль в созвездии Лебедя - это остатки взрыва сверхновой, который произошел тысячи лет назад. Тогда звезда была столь же яркой, как свет Луны и ее можно было видеть с Земли.

Снимки демонстрируют лишь небольшую часть туманности. Ударные волны и остатки сверхновой создали изящный узор из ионизированного газа.

Фото: esahubble.org

Для создания изображения взяли данные наблюдений прибора Wide Field Camera 3 и пропустили через 5 различных фильтров. Новые методы обработки снимков дополнительно улучшили детализацию выбросов ионизированных газов, которые изображены в виде нитей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Марсоход Curiosity прислал впечатляющее селфи с Красной планеты

Hubble показал, как меняются времена года на Сатурне. Когда планета приближается к осени в северном полушарии, то можно увидеть, как меняются полярные и экваториальные регионы.