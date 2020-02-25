ГБР объявило подозрение бывшему нардепу Чорновол

Чорновол сообщили о подозрении в соответствии со статьей о препятствовании законной профессиональной деятельности журналиста. Фото: liga.net

ГБР сообщило о подозрении народному депутату 8-го созыва Татьяне Чорновол.

Женщину подозревают в препятствовании журналистской деятельности из-за конфликта с Дмитрием Кучером в октябре 2019-го, сообщили в пресс-службе ГБР.

"Следствие установило, что 18 октября 2019 бывший народный депутат препятствовала работе журналиста при освещении им событий, которые происходили в зале судебного заседания. Подозреваемая отобрала у работника СМИ телефон и прекратила осуществление видеозаписи".

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Чорновол сообщили о подозрении в соответствии со статьей о препятствовании законной профессиональной деятельности журналиста.

Если вину докажут, то бывшему депутату грозит штраф до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до 6 месяцев, или ограничение свободы на срок до 3 лет.

Конфликт случился 18 октября 2019 года на заседании Апелляционного админсуда Киева, который рассматривал вопрос пресечения экснардепу от фракции "Народный фронт" Сергею Пашинскому. Кучер рассказал, что во время судебного заседания у него вырвали из рук телефон, толкали, царапали и препятствовали журналистской деятельности. В частности, он обвинил в нападении Чорновол.