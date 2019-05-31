Французский министр посетит Чернобыль

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан 1 июня посетит Чернобыльскую зону. Фото: УНИАН

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан 1 июня посетит Чернобыльскую зону отчуждения.

Об этом он сказал журналистам после двусторонней встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает УНИАН.

"Завтра я буду посещать Чернобыль. Как мне кажется, уже давно представитель иностранного правительства и зарубежной страны не посещал этот город и эту зону. Я еду туда, чтобы воочию увидеть нынешнее состояние реализации проекта по реабилитации и обеспечения безопасности объекта Чернобыльской АЭС. Это работа, которую, как вам известно, проводит консорциум в составе ведущих французских компаний", - заявил глава МИД Франции.

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"Я вижу символизм, направленный в будущее в реализации тех проектов, которые мы сегодня рассматриваем для Чернобыля, то есть те проекты, которые разворачиваются в сфере производства солнечной энергии, и я могу только представить, насколько это прекрасно будет выглядеть для дальнейшей нашего сотрудничества", - добавил министр.

Команда Национального центра ядерной роботехники из Великобритании вместе с украинской организацией SSE Eco Center собрали данные в зоне отчуждения для исследования. Они провели полеты беспилотников на высоте 45-60 м при скорости 65 км/ч. Это первое такое исследование в истории.