Фотография Путина "засветилась" в Киево-Печерской Лавре

В Лавре повесили фото с Путиным. Фото: Фейсбук

В Киево-Печерской лавре во время выставки ко Дню крещения Киевской Руси были замечены фотографии с главой России Владимиром Путиным.

"Вот что сейчас происходит в Киево-Печерском заповеднике (Лавре), выставка к крещению Руси, в которой пропаганда убийцы и мирового террориста Путина. Еду туда, чтобы разобраться в ситуации, придется вызывать и полицию, и СБУ, чтобы прекратить издевательства и надругательства этими фото над временно оккупированной украинской святыней. Это все в Трапезном Храме!" - написал в Facebook и.о. главы организации "Всеукраинская люстрация" Александр Куликовский.

Пока автор поста ехал в Лавру фото с Путиным сняли.

"В Киево-Печерской Лавре, как он полагал, убрали все фото Путина, но с размещением их будем разбираться уже завтра. Немного жалею, что запостил заранее информацию, надо было бы всех этих предателей в онлайн разогнать", - написал Куликовский.