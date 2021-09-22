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среда, 22 сентября 2021 13:14

Facebook в Украине будет помогать искать пропавших детей

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Facebook в Украине будет помогать искать пропавших детей
Украинцы в Facebook будут получать оповещения о пропавших детях. Фото: pixabay.com

Facebook в партнерстве с ювенальной полицией, киберполицией, Нацполицией и Министерством цифровой трансформации запускает инструмент для оповещения о пропавших в Украине детях AMBER Alert.

Об этом сообщила пресс-служба Минцифры.

"В случае исчезновения ребенка Facebook распространит оповещения AMBER среди пользователей соцсети именно в тех зонах поиска, где его/ее видели в последний раз. Эти уведомления будут содержать информацию и фотографию ребенка. Пользователи соцсети смогут получить все детали о пропавшем/пропавшей, а также поделиться ими с друзьями на платформе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что AMBER популярный уже в 24 странах мира.

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В октябре 2016-го опубликовали оповещения AMBER о 4-летней девочке, похищенной во Флориде в США. Анестезиолог больницы Baptist East Hospital в Мемфисе Кейтлин Браун была на обеденном перерыве, когда узнала пропавшего ребенка после того, как увидела оповещения AMBER в Facebook. Ее быстрые действия помогли спасти девочку.

Вблизи села Шкуратовка на Сумщине 20 августа потерялся в лесу 6-летний Богдан Хоменко. Собирал с родителями ягоды бузины и исчез. Мальчика искали более двухсот человек с собаками и квадрокоптер. Разыскали почти за сутки. Мальчик не пострадал.

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  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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