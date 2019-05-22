Ежемесячно имеем несколько премьер: назвали достижения украинского кинематографа

Николай Княжицкий: Нашего рынка мало, поэтому производитель всегда ориентировался на продажу в Россию Фото: Сергей Старостенко

Современное украинское кино формирует нацию.

Об этом в интервью журналу "Країна" рассказал председатель комитета культуры и духовности Николай Княжицкий.

"Есть закон о поддержке кинематографии. Государство выделяет средства для развития отрасли. Появилось современное украинское кино - это то, что формирует нацию. В Голливуде только один из десятка фильмов становится успешным. При том, что США - огромный рынок, в отличие от Украины. Нашего рынка мало, поэтому производитель всегда ориентировался на продажу в Россию. Мы должны теснее сотрудничать с европейскими структурами, развивать совместное производство. Учимся это делать", - говорит он.

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В 2018 году в прокат вышло 22 украинские фильмы, которые были сняты при поддержке правительства.

"Там где остается российское влияние, его тормозит закон. Часто украинские компании под видом совместного производства показывают российские сериалы. Убрав их, мы уменьшаем конкуренцию украинским. Раньше наши актеры и режиссеры не могли реализоваться в профессии на родине. А сейчас ежемесячно имеем по несколько премьер и открываем новые имена. ", - подытожил Княжицкий.

Полное интервью Николая Княжицкого читайте в 20-м номере журнала "Країна" за 23 мая.