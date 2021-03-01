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понедельник, 01 марта 2021 14:53

Ежегодный переход на летнее и зимнее время планируют отменить

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Ежегодный переход на летнее и зимнее время планируют отменить
Переход на летнее время в 2021 году состоится в последнее воскресенье марта - в ночь с 27 на 28 число. Фото: pixabay.com

Народные депутаты могут проголосовать за закон об отмене перевода часов в Украине.

Это призвал сделать первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук на заседании согласительного совета, передает "РБК-Украина".

"27-28 марта запланировано очередной перевод часов на летнее время. Я обращаюсь, давайте проголосуем законопроект и избавим Украину от сего ежегодного перехода, польза от которого не доказана, а вред очевиден", - отметил Стефанчук.

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В марте 2019-го Европарламент проголосовал за отмену перевода часов. Однако из-за распространения коронавирусной болезни страны до сих пор не определились, какое время оставлять - летнее или зимнее.

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