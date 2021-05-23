Евровидение-2021: Зеленский отреагировал на выступление украинской группы

Украина заняла пятое место на Евровидении. Фото: eurovision.tv

Президент Владимир Зеленский высоко оценил выступление Украины на песенном конкурсе Евровидение-2021.

Об этом глава государства написал на своей странице в Instagram.

"Группа Go_A - крутой выступ и достойный результат на "Евровидении". Замечательная продвижение Украины в мире. Замечательная песня с привкусом души нашей страны", - отметил Зеленский.

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На "Евровидении-2021" Украину представлял электро-фолк группа Go_A и занял пятое место в международном песенном конкурсе.