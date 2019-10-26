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суббота, 26 октября 2019 11:00

Этой ночью состоится переход на зимнее время

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Этой ночью состоится переход на зимнее время
Сегодня нужно переводить часы на один час назад / фото: РБК

Украина в ночь с 26 на 27 октября переходит на зимнее время.

В 4:00 стрелки часов нужно будет перевести на час назад.

Порядок исчисления времени на территории Украины определен постановлением Кабинета министров от 13 мая 1996 года №509: время второго часового пояса (киевское время) с переводом ежегодно часовой стрелки в последнее воскресенье марта в 3:00 на 1:00 вперед и в последнее воскресенье октября в 4:00 на 1:00 назад.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Надо зафиксировать зимнее время и отказаться от летнего"

Правило перевода часов весной и осенью было введено для более эффективного использования светового дня и экономии электроэнергии.

Изменение режима - это стресс для организма. Для того, чтобы уберечь организм, специалисты рекомендуют за неделю до "часовых операций" ложиться ежедневно на 15 минут позже.

Перед сном желательно принять теплую ванну, отложить подальше от кровати гаджеты, выпить чай и сделать массаж. Утром нужно хорошо позавтракать, после работы подышать свежим воздухом. Витаминной поддержкой станет употребление гранатов, винограда, грибов, тыквы и хурмы.

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Дата
26
октября

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