В Украине переведут часы на зимнее время

Часы следует перевести на час назад. Фото: narodna-pravda.ua

Украинцы перейдут на зимнее время 27 октября 2019-го.

В четыре утра стрелки часов переведут на один час назад, об этом сообщил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тарас Качка в Facebook.

"Согласно постановлению Кабинета министров Украины от 13 мая 1996-го №509 "О порядке исчисления времени на территории Украины" на территории Украины 27 октября 2019-го в четыре часа по киевскому времени отменяется летнее время с переводом часовой стрелки на 1 (один ) час назад", - сообщили в распоряжении, которое опубликовал чиновник.

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Чтобы украинцы вовремя узнали о переводе и не забыли этого сделать, пресса должна сообщать об отмене летнего времени с 24 по 26 октября ежедневно.

Изменение режима - это стресс для организма. Для того, чтобы уберечь организм, специалисты рекомендуют за неделю до "часовых операций" ложиться ежедневно на 15 минут позже. Перед сном желательно принять теплую ванну, отложить подальше от кровати гаджеты, выпить чай и сделать массаж. Утром нужно хорошо позавтракать, после работы подышать свежим воздухом. Витаминной поддержкой станет употребление гранатов, винограда, грибов, тыквы и хурмы.