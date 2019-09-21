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Будем ли переходить на зимнее время

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Будем ли переходить на зимнее время
Часы на зимнее время переводят в последнее воскресенье октября. В этом году стрелки на час назад нужно будет перевести в 4 часа 27 октября. Фото - Викна

Украина будет переходить на зимнее время. Стрелки часов на час назад нужно будет перевести в 4 часа 27 октября.

Почему переводят часы

Переход на зимнее время в Украине уже более 20 лет подряд осуществляется в последнее воскресенье октября согласно постановлению Кабинета министров.

Медики утверждают, что перевод часов может негативно повлиять на организм человека и спровоцировать серьезные проблемы со здоровьем. В частности, это приводит к нарушению режима сна, работы сердечно-сосудистой и иммунной систем, а также других обменных процессов. Поэтому в первые дни перехода на зимнее время специалисты советуют не планировать важных дел и избегать сильных нагрузок.

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Как адаптироваться к зимнему времени

Изменение режима - это стресс для организма. Для того, чтобы уберечь свой организм, специалисты рекомендуют за неделю до "часовых операций" ложиться ежедневно на 15 минут позже. Перед сном желательно принять теплую ванну, отложить подальше от кровати гаджеты, выпить чай и сделать массаж. Утром нужно хорошо позавтракать, после работы подышать свежим воздухом. Витаминной поддержкой станет употребление гранатов, винограда, грибов, тыквы и хурмы.

Детям можно помочь адаптироваться. Здесь применяются похожи советы, как и для взрослых.

В Украине переводят время дважды в год - в последнее воскресенье марта переходят на летнее время, а в последнее воскресенье октября - на зимнее. В 2011 была попытка отменить переход на летнее-зимнее время, но потом это решение отменили из-за жалобы жителей Западной Украины (в 7 утра еще очень темно), а также через проведение в Украине футбольного Евро-2012.

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