Это реальное внедрение "политики фишечек": эксперт объяснил заявление на увольнение Богдана

Политолог Михаил Басараб: Информацию о заявлении распространили сознательно Фото: WordPress.com

Появление информации об увольнении главы Офиса президента Андрея Богдана должно было засвидетельствовать его позиции в окружении Зеленского.

Об этом Gazeta.ua рассказал политолог Михаил Басараб.

"Информацию о заявлении распространили сознательно. Это должно было показать, что Богдан уверенно себя чувствует в окружении президента. Что может позволить себе любые шутки. Учитывая внимание общества к невероятному влияния Богдана на Зеленского, тот решил потроллить всех. В окружении Богдана уже признают , что это была шутка. Сам Зеленский мог узнать об этом из прессы", - говорит политолог.

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Эксперт видит в таком поведении продолжение политики "фишечек".

"Это реальное внедрение политики "фишечек". Общество разными способами будут веселить - угрозами, увольнениями, вбросами в медиапространство громких заявлений. Команда нового президента выбрала развлечения как один из главных способов коммуникации с людьми. Недавно президент демонстрировал серьезные развлечения - когда заставлял писать заявление чиновников, кого-то выгонял с заседания. Вчера Богдан решил развлечь другим способом. Результат избирательной кампании привел команду президента к выводу, что остроумные и веселые руководители государства - то, в чем сегодня нуждается украинский народ. Это должно обеспечивать им постоянный уровень поддержки со стороны общества, которое жаждет зрелищ ", - говорит Басараб.

Руководитель Офиса президента Андрей Богдан якобы написал заявление об увольнении с должности по собственному желанию. Об этом в четверг, 1 августа, сообщил ряд украинских СМИ со ссылкой на собеседника в ОП. На заявлении, которое якобы написал Богдан, нет даты и подписи. Формулировка с "момента ... желание" также вызывает сомнения в достоверности заявления.