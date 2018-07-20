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"Это печально" - каждый пятый украинец готов на любые условия, чтобы не стреляли

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&quot;Это печально&quot; - каждый пятый украинец готов на любые условия, чтобы не стреляли
Петр Олещук: каждая партия будет по-своему расставлять акценты во время предвыборной программы. Фото: PRportal

Многие люди в Украине готовы на мир "любой ценой", но они не понимают, какой она может быть.

Об этом в комментарии для Gazeta.ua говорит политолог Петр Олещук.

Фонд "Демократические инициативы" совместно с Центром Разумкова выяснили, как граждане по всей стране видят решение конфликта на Донбассе и окончания войны. Для этого с 19 по 25 мая этого года во всех регионах Украины опросили 2019 респондентов в возрасте от 18 лет. Не проводили опрос только в Крыму и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Теоретическая погрешность не превышает 2,3%.

Только два решения граждане считают действенными для установления мира.

Это международное давление на Россию, чтобы она отказалась от вмешательства в конфликт на Донбассе - 32%. И успешное восстановление нормальной жизни на подконтрольной территории этого региона - 31%.

Установление мира на Донбассе силовым путем поддерживают лишь 17% населения. На мир "любой ценой" согласны только 20% опрошенных. Большинство населения - 50% - считает, что ради мира стоит соглашаться на компромиссы, но не на все.

За отделение этих территорий голоса отдали 10% опрошенных. Предоставление ДНР и ЛНР особого статуса в пределах Украины поддержали 13%. Ввести в Украине федеративное устройство не прочь 9%. За отказ от перспективы членства в НАТО - 7. За предоставление русскому языку статуса второго государственного лишь 6%.

"У нас их около 20 процентов. Это печальная картина. Это именно те избиратели, на которых будет работать "Опоблок" . Эта партия будет выступать за прекращение войны, проведение переговоров с оккупированными территориями, полное выполнение Минских договоренностей. Это будет их патовая идея. Они уже начали свою предвыборную кампанию в этом контексте. Юрий Бойко часто говорит, что у нас война вызвала экономический упадок. Надо прекратить войну и экономика начнет развиваться сама собой", - говорит он.

Что касается других политических сил ситуация не столь прозрачна, считает эксперт.

"Им нужно сохранить баланс между патриотизмом и идеей мира. Они будут пытаться создать такие месседжи, которые могли бы покрыть как можно больше избирателей. Это именно та часть, которая готова на определенные уступки ради мира на Донбассе. Для политических сил здесь важно угадать, какие именно уступки это могут быть. Яркий пример - недавняя инициатива министра МВД Арсена Авакова, который, очевидно, будет действовать теперь отдельно от "Народного фронта". Он предлагает языковые преференции для оккупированных территорий. То есть особый статус русского языка. На такие шаги тоже есть запрос. Пусть многим украинцам такой замысел кажется ненормальным. Но на него тоже есть свой потребитель", - отмечает Петр Олещук.

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По мнению политолога, на силовой сюжет возвращения Донбасса наша власть не пойдет.

"Это очень рискованно. 17 процентов поддержки этой идеи - не те цифры ради которых стоит рисковать. Эту группу просто могут использовать для поддержки какого-то нового политического проекта, который будет милитарно настроен.

Каждая партия будет по-своему расставлять акценты во время предвыборной программы. "Батькивщина" будет апеллировать к социальным проблемам. Войну в патриотических целях будет вспоминать "Блок Петра Порошенко". А в негативном контексте о ней будут говорить бывшие "регионы", - добавляет он.

Соединенные Штаты придерживаются очень жесткой позиции в отношении Украины. Президент США Дональд Трамп на встрече в Хельсинки дал понять главе России Владимиру Путину, что деятельность РФ на Донбассе не соответствует их интересам.

Об этом заявил Государственный секретарь США Майк Помпео в интервью "Голосу Америки"

Автор: Ангелина КОВАНДА
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