Если украинцы начнут доверять власти, любой сепаратизм будет невозможен - эксперт

Константин Батозский: Должны показать, что Украина - не только пропасть для исчезновения денег, а работающая машина. Фото: Тарас Подолян

У нас очень слабые институты, в которые не верят даже наши граждане. Это - один из крупнейших вызовов перед Украиной.

Об этом в комментарии для Gazeta.ua говорит политолог Константин Батозский.

"Люди не доверяют полиции, не спешите обращаться в больницы, обходят стороной суды. Нужно сосредоточиться на внутренних реформах. Потому что это делает население лояльным к государству. Если эта власть действительно подарит людям государство в смартфоне, упрощение процедур, преодолеет коррупцию и прекратит беспредел правоохранительных и судебных органов - любой сепаратизм будет невозможен", - считает эксперт.

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По его словам очень важно не забывать сколько украинцев живет в мире.

"Сколько из нас работники и находятся за рубежом. Мы забыли об этой категории. Это не просто граждане - это инвесторы. Приносят в государство больше денег, чем все иностранные инвестиции. Нужно поддерживать этих людей. Они заменили государство в тех областях, где оно было несостоятельным. На них держится развитие западных территорий. Они инвестируют в строительство, начинают маленькие бизнесы, тратят свои деньги здесь. Поэтому требуют особого отношения, должны почувствовать себя важной частью нашей жизни.

Также должны обратить внимание на диаспору. Каждая новая власть пытается построить с ней отношения, и каждый раз эмигранты в ней разочаровываются. Должны позвать диаспору в Украину, потому что нуждаемся в их инвестициях на востоке, в образовании, технологиях. Должны показать, что Украина - не только пропасть для исчезновения денег, а работающая машина", - добавляет политолог.

Верховная Рада поддержала постановление о предварительном одобрении законопроекта, который отменяет депутатскую неприкосновенность. "За" проголосовали 363 народных депутата. 1 парламентарий воздержался. Против - 0.