Рада запустила процедуру отмены депутатской неприкосновенности

Верховная Рада поддержала постановление о предварительном одобрении законопроекта, который отменяет депутатскую неприкосновенность.

За проголосовали 363 народных депутата. 1 парламентарий воздержался. Против - 0.

Далее документ должен пройти через Конституционный суд. Затем может быть принят конституционным большинством парламента на следующей сессии, которая начинается 3 сентября.

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Изменения в Конституцию в свое время инициировал пятый президент Петр Порошенко. Верховная Рада предыдущего созыва их рассмотрела. В июне 2018 года Конституционный суд признал его конституционным.

Законопроект предусматривает отмену положения статьи Конституции о том, что народные депутаты не могут быть без согласия ВР привлечены к уголовной ответственности, задержаны или арестованы, а также о том, что им гарантируется депутатская неприкосновенность.

Документ предусматривает отмену неприкосновенности 1 января 2020.