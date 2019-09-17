"Если не хватает мотивации ежедневно гулять на природе": в столице пройдет конкурс беспородных собак

Фото: фото предоставлено организаторами

6 октября в киевском выставочном центре "ВДНХ" пройдет уже 11-самая масштабная выставка-конкурс беспородных собак в Украине.

"Барбосы - уникальные собаки. Они не беспородные - они безподобни! Их внешность - вне скучными стандартам. Их характеры - сформированы и понятны будущим хозяевам", - говорят организаторы.

На события будет несколько локаций:

♦ территория спорта, где четвероногие меряться хвостами, ушами, талантами и хозяевами;

♦ волонтерские пункты, где будут говорить о беспородных собак и как им можно помочь;

♦ площадка, где собакам можно все.

"Основная цель - поднять престиж беспородных собак. Показать, что они талантливые, обаятельные, уникальны. Ведь все барбосы непохожие между собой. Также мы стремимся поднять уровень ответственности хозяев, которые выбрали безподобного хвостатого друга", - говорит президентк Молодежной Лиги Защиты Животных Ирина Терещенко.

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Поэтому, если вам не хватает компаньона-энерджайзера и мотивации ежедневно гулять на природе, если вы с детства мечтали о лохматого друга и не решались осуществить мечту, если ваши подписчики в Instagram скучают без воспалительных сториз, то Кубок Барбоса - именно то событие, которое вам стоит посетить.

Больше информации на сайте.

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