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суббота, 14 сентября 2019 19:04

Создали милейший фестиваль, чтобы спасти бездомных животных
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"Хвост-фест", Винница 2019
Фото: Ирина Кальченко
"Хвост-фест", Винница 2019
"Хвост-фест", Винница 2019
"Хвост-фест", Винница 2019
"Хвост-фест", Винница 2019

14 сентября в Виннице в шестой раз состоялась ярмарка помощи бездомным животным "Хвост-фест".

На день города с 12:00 до 18:00 каждый мог выбрать себе домашнего любимца, кота или собаку, которые не имеют дома.

Автор: Ирина Кальченко
  "Хвост-фест", Винница 2019
"Хвост-фест", Винница 2019

"Какие-то бессовестные выбросили 3-месячный котенок. Спасли его от голода. Сейчас ищем для него хорошего хозяина", - говорит женщина, одетая в белый костюм. В руках держит маленького котика, завернутого в полотенце.

Автор: Ирина Кальченко
  "Хвост-фест", Винница 2019
"Хвост-фест", Винница 2019

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Бездомных животных на "Хвост-фесте" отдавали бесплатно. Обязательным условием для получения кота или собаки является наличие паспорта будущего владельца. Забрать нового питомца себе можно будет только после подписания договора.

Автор: Ирина Кальченко
  "Хвост-фест", Винница 2019
"Хвост-фест", Винница 2019

Посетители ярмарки делали благотворительные взносы, которые будут направлены на помощь (лекарства и еду) бездомным животным.

Автор: Ирина Кальченко
  "Хвост-фест", Винница 2019
"Хвост-фест", Винница 2019

"В прошлый раз благодаря неравнодушию жителей удалось найти новых владельцев для более 30 котиков и собачек. Также удалось собрать 3 890 гривен на закупку еды для бездомных животных и еще около 2 400 гривен на нужды приюта "Планета", - говорит соорганизатор мероприятия Алена Суботина.

Автор: Ирина Кальченко
  "Хвост-фест", Винница 2019
"Хвост-фест", Винница 2019

В селе Ковалевка на Полтавщине в местном экопарке у пантеры родился детеныш. Котенок родился три недели назад. Это первые роды у матери. Пантера рожала впервые. Пропало молоко, поэтому малыша пришлось забрать на искусственную прикормку. Даем специальные корма для кошек. Живет дома у одного из работников.

Автор: Ирина Кальченко
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