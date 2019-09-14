Создали милейший фестиваль, чтобы спасти бездомных животных

14 сентября в Виннице в шестой раз состоялась ярмарка помощи бездомным животным "Хвост-фест".
На день города с 12:00 до 18:00 каждый мог выбрать себе домашнего любимца, кота или собаку, которые не имеют дома.
"Какие-то бессовестные выбросили 3-месячный котенок. Спасли его от голода. Сейчас ищем для него хорошего хозяина", - говорит женщина, одетая в белый костюм. В руках держит маленького котика, завернутого в полотенце.
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Бездомных животных на "Хвост-фесте" отдавали бесплатно. Обязательным условием для получения кота или собаки является наличие паспорта будущего владельца. Забрать нового питомца себе можно будет только после подписания договора.
Посетители ярмарки делали благотворительные взносы, которые будут направлены на помощь (лекарства и еду) бездомным животным.
"В прошлый раз благодаря неравнодушию жителей удалось найти новых владельцев для более 30 котиков и собачек. Также удалось собрать 3 890 гривен на закупку еды для бездомных животных и еще около 2 400 гривен на нужды приюта "Планета", - говорит соорганизатор мероприятия Алена Суботина.
В селе Ковалевка на Полтавщине в местном экопарке у пантеры родился детеныш. Котенок родился три недели назад. Это первые роды у матери. Пантера рожала впервые. Пропало молоко, поэтому малыша пришлось забрать на искусственную прикормку. Даем специальные корма для кошек. Живет дома у одного из работников.
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