Эскалация напряженности на Донбассе - это реакция России на американские В-52 над Украиной - эксперт

Обострение ситуации на Донбассе - реакция РФ на появление самолетов НАТО в украинском небе, считает Дмитрий Снегирев. Фото: nrcu.gov.ua

Агрессия российских наемников в зоне вооруженного конфликта на Донбассе - это реакция России на демонстрацию поддержки Украины силами НАТО.

РФ спровоцировало совместное патрулирование украинского воздушного пространства тремя американскими бомбардировщиками В-52 и двумя украинскими истребителями, сказал Gazeta.ua сопредседатель общественной организации "Правое дело", военный эксперт Дмитрий Снегирев.

- Именно с этим надо связывать эскалацию напряжения, а не с проведением местных выборов. Россия не показала реакции в акватории Азовского моря. Зато отреагировала коварными действиями, пойдя на обострение ситуации на линии соприкосновения в оккупированных районах Луганской и Донецкой областей. Показав, что в случае следующих демонстраций военной поддержки Соединенных Штатов они будут отвечать подобными вещами.

Какова была цель этого совместного патрулирования?

- Во-первых - снизить градус напряжения в акватории Черного и Азовского морей. И показать, что Украина рассматривается блоком НАТО и в первую очередь США как один из стратегических партнеров. Независимо от результатов выборов в Штатах будем оставаться форпостом американской политики. Это звучит в тезисах обоих претендентов на пост главы США.

Во-вторых - это был четкий сигнал, что Азовское море не является внутренним морем Российской Федерации. Несмотря даже на заключенный в 2003 году договор между Украиной и Россией, что оно является внутренним морем для двух государств. Соответственно, без согласия одной из них ни одно иностранное судно не может зайти в акваторию внутреннего моря. Этим и пользовались российский ВМФ и пограничные службы, блокируя проход иностранных судов через Керченский пролив.

Учитывая эти факторы, возможно, было принято решение о демонстрации военной поддержки со стороны НАТО в плане сохранения экономических и политических интересов в акватории Азовского моря. Не случайно выбрали именно этот район.

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США показали, что, несмотря на неуклюжую политику Украины, до сих пор не денонсировавшей этот договор, они готовы оказывать военную и материальную поддержку нашей стране. Причем речь идет не только об устаревшем вооружении типа "Джавелин", но и о таких вот действиях.

Здесь уместно вспомнить, что после заявлений одного из претендентов на пост президента США о том, что Украине будет предоставлена ​​военная материально-техническая помощь, Российская Федерация нервно ответила, что она разблокирует поставки оружия на оккупированные территории. Здесь вопрос к РФ, что они имеют в виду.

Что значит для Украины это совместное патрулирование? Какие могут быть последствия?

- Никаких негативных последствий. Если Украина будет придерживаться взятого курса евроинтеграции и, соответственно, вступления в НАТО, нам продемонстрировали готовность к помощи. Кроме заявлений и политических лозунгов, нам четко дали понять, что готовы помочь в военно-материальном плане.

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Волна негатива, поднявшаяся в соцсетях о якобы американском вторжении - не более чем очередная операция российских спецслужб внутри Украинского государства. Здесь стоит сказать свое слово украинским спецслужбам: почему до сих пор свободно в нашем информационном пространстве чувствует себя пятая колонна, которая действует в интересах страны-агрессора?

В СМИ пишут о том, что на границах с Украиной сосредоточен значительный корпус войск РФ. НАТО может отреагировать?

- Это очередные страшилки. Речь о контингенте численностью 80 тысяч российских солдат. Это не является силами вторжения. Согласно военной тактике, они в несколько раз должны превышать армию противника. А если у нас сейчас, скажем, ВСУ насчитывает до 150 тысяч, то российская численность - не силы для наступления.

Зачем тогда сосредоточивать такие значительные силы?

- Это инструмент военно-политического давления РФ, не больше. Нам надо привыкать жить в условиях перманентной войны со страной-агрессором. Но не надо постоянно ходить с испуганным видом и бояться каждого шороха соседа-оккупанта.

Что должно произойти, чтобы НАТО применило силу?

- О коллективной безопасности говорится в статье 5-й устава НАТО. Но Украина не является членом Альянса, поэтому страны НАТО не могут предоставить нам военную помощь. Имею в виду, в соответствии контингентами и непосредственно в момент устранения внешней военной агрессии. Это могут быть поставки летального оружия, но не более того.

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Как только Украина получает членство НАТО, вступает в силу уставный закон, когда Альянс отвечает за безопасность отдельно взятого государства - за защиту от внешней агрессии в отношении одной страны отвечает весь блок.

4 сентября три военных самолета ВВС США Boeіng B-52 впервые вошли в воздушное пространство Украины. Американские стратегические бомбардировщики сопровождали истребители бригад тактической авиации Воздушных сил ВСУ - Су-27 и МиГ-29. Бомбардировщики вылетели с авиабазы Ферфорд в Великобритании, пролетели над территорией Европы, где их сопровождали истребители ВВС стран НАТО и ключевых партнеров Альянса. Украинские военные летчики встретили В-52 на польской границе, совершили сопровождение по территории Украины до побережья Азовского моря и в обратном направлении.