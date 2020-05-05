Ермак хочет подтянуть в столицу "талантливую молодежь из регионов"

Ермак ищет "талантливую молодежь из регионов". Фото: www.president.gov.ua

В Офисе президента обсудили создание "регионального кадрового резерва" для центральных органов власти.

В селекторном совещании приняли участие руководитель Офиса президента Андрей Ермак, председатели областных госадминистраций, заместители руководителя Офиса президента, а также народные депутаты (какие именно, не уточняется), сообщается на сайте Офиса президента.

Ермак предложил руководителям областей ввести должности заместителей по работе с талантливой молодежью, которые могут заняться "формированием списка амбициозных молодых и талантливых людей из областей для работы на государство".

По его словам, в стране сложилась такая кадровая политика, при которой молодежи из столицы легче начать строить карьеру в центральных органах власти. Зато, по его мнению, много молодых талантов остается на периферии.

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Министр развития общин и территорий Алексей Чернышев сообщил, что поиск кадрового резерва начался два месяца назад.

После этого руководство областей предоставило список из 300 потенциальных кандидатов. Но среди них лишь несколько десятков человек соответствовали требованиям.

На это Ермак ответил, что работу по поиску кадров надо актуализировать и добавить новые списки.

"Сегодня есть несколько позиций даже в правительстве, которые до сих пор остаются вакантными. Найти профессионального человека с высокими моральными ценностями, который готов посвятить себя работе на государство, не так просто", заявил Ермак.

В мае прошлого года команда президента Владимира Зеленского запустила проект Lift, который имел целью позволить новым людям прийти в политику и воплотить новые идеи в управлении государством.