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понедельник, 13 сентября 2021 11:30

Епифаний освятил строительство храма под носом у Московского патриархата
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Предстоятель ПЦУ Епифаний освятил крест под строительство кафедрального собора в микрорайоне Сихов во Львове
Фото: Валерий Шмаков
Храм планируют построить на территории церкви святого равноапостольного князя Владимира Великого
Предстоятель ПЦУ Епифаний освятил крест под строительство кафедрального собора в микрорайоне Сихов во Львове
Рядом в храме Русской православной церкви в Украине проходило богослужение. Между церквями стояли нацгвардийцы
Встретить Предстоятеля ПЦУ Епифания пришли сотни верующих

Блаженнейший Митрополит Киевский и всей Украины ПЦУ Епифаний во время визита во Львов освятил крест под строительство кафедрального собора в микрорайоне Сихов.

Храм планируют построить на территории церкви святого равноапостольного князя Владимира Великого, на проспекте Красной Калины, 89.

Рядом с ней находится Свято-Владимирская церковь Русской православной церкви в Украине, где в это время также проходило богослужение. Во избежание провокаций, храмы ПЦУ и Московского патриархата на время мероприятий разделили живым рубежом нацгвардейцев и полицейских.

Встретить Предстоятеля ПЦУ собралось многочисленное местное духовенство и верующие. Вместе с ними молились митрополит Львовский Макарий, митрополит Львовский и Сокальский Димитрий, архиепископ Ровенский и Острожский Иларион, архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий, архиепископ Тернопольский и Бучацкий Тихон, епископ Владимир-Волынский и Турийский Матфей, ​​епископ Хмельницкий и Каменец-Подольский Павел.

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"Недавно в Ивано-Франкиську меня спросили, зачем строить храмы, неужели недостаточно тех, которые уже есть? Во-первых, это потребности общества, оно решает. Во-вторых, лучше строить храмы как духовные центры, чем исправительные колонии и психдиспансеры. Храм как место молитвы призван к воспитанию как детей так и взрослых", - сказал Епифаний.

Он добавил, что мы живем в историческое и ответственное время.

"Мы должны отстоять дар свободы и независимости. Ибо мы видим, что сейчас происходит во временно оккупированных Крыму и Донбассе. Там нет свободы и демократии, там есть желание полностью вытеснить присутствие нашей Церкви. Потому что все понимают: где украинская Церковь - там и украинское присутствие. Справедливый мир в Украине воцарится, когда завершится война на Востоке нашей победой над агрессором. Мы не стремимся чужого, но до конца будем отстаивать свою территориальную целостность. Мы должны помнить какой ценой имеем мирное небо и постоянно возвышать за наших воинов молитву", - подытожил Епифаний.

Глава ПЦУ находиться на Львовщине до 13 сентября. Вчера он также посетил Свято-Вознесенский приход Львова а также храм Святой Троицы в Судовой Вишне, где хранится Евангелие, подаренное церкви в 1881 году.

13 сентября состоится архиерейская литургия митрополита в прилеске Заглина у поселка Монастирец Самборского района на Святом Источнике. По окончании богослужения закладка деревянного храма в честь Положение Пояса Божьей Матери.

Автор: Валерий ШМАКОВ
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