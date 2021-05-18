РПЦ платила, чтобы за рубежом выступали против томоса - СМИ

Возив гроші російський єпископ Флавіан (Максим Митрофанов), який згодом відмовився співпрацювати з ФСБ. Фото: pixabay.com

В 2018 году высшие служители Русской Православной церкви платили Антиохийскому Патриарху за то, чтобы тот выступил против предоставления Православной церкви Украины томоса. Действия контролировались агентами ФСБ и патриархом Московским Кириллом.

Возил деньги российский епископ Флавиан (Максим Митрофанов), который впоследствии поплатился изгнанием за отказ сотрудничать с ФСБ. В декабре 2019-го в квартиру епископа пришли с обыском. Пока оперативники, по его словам, искали наркотики, оперуполномоченный ФСБ лейтенант Красавин "сбегал за выпивкой", говорится в расследовании издания "Лига" о деятельности РПЦ.

"Буквально меня напоил. И сказал, что я у них в разработке с 2007 года. Что им нужны сведения о моих связях. У меня после работы в Лондоне много знакомых, которые работают в ООН, входят в круг некоторых российских олигархов", – рассказывал Флавиан.

Он посоветовался с адвокатами и отказался работать с организацией, у которой "руки по локоть в крови российских священников и людей". Флавиан был в верхушке церковной иерархии. В марте прошлого года подконтрольные Кремлю медиа опубликовали новость, что в его квартире нашли нарколабораторию.

"Образ отступника закрепили дополнительными грехами – якобы у Флавиана была связь с бывшим работником гей-эскорта. После очередного обыска в декабре 2020 года епископ уехал в Лондон. Он уверен, что стал жертвой спецслужб за отказ сотрудничать с ФСБ. Синод РПЦ заочно судил его и лишил священного сана", – говорится в материале.

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Между тем, украинские православные лавры - Киево-Печерская, Почаевская на Тернопольщине и Святогорская в Донецкой области - относятся к Русской Православной церкви в Украине (УПЦ МП). Но у Москвы есть намерение сделать их ставропигиальный и перевести в прямое подчинение патриарху Кириллу.