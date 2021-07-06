Большинство верующих в Украине являются прихожанами ПЦУ - опрос

Глава Православной церкви Украины Епифаний с воинами на освящении строительства нового храма в Белой Церкви, июнь. Фото: Facebook.com/epifaniy

Большинство верующих граждан в Украине являются прихожанами Православной Церкви Украины. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии 25-28 июня.

Подавляющее большинство украинцев (73%) продолжают считать себя православными. Еще 9% считают себя греко-католиками, а 7% - атеистами.

Среди тех, кто считает себя православными, большинство - 58% - считают себя принадлежащими к Православной Церкви Украины. Этот показатель вырос по сравнению с июнем 2020 года с 48% до 58%.

Прихожанами Российской православной церкви в Украине считают себя 25% опрошенных.

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Больше всего респондентов положительно относятся к ПЦУ - 52%. Показатель за год вырос.

Социологи опросили телефоном 1003 респондентов во всех регионах Украины кроме оккупированных Россией Крыма и районов Донецкой и Луганской областей.

15 декабря 2018 года на Объединительном соборе в святой Софии Киевской создали Украинскую поместную автокефальную православную церковь. Тогда предстоятелем избрали митрополита Епифания. А 5 января 2019-го Вселенский патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии Православной церкви Украины.