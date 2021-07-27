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вторник, 27 июля 2021 12:42

Епифаний развенчал миф о дате крещения Руси

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Епифаний развенчал миф о дате крещения Руси
Христианство на украинских землях ввел не Владимир Великий. Фото: zeft.in.ua

Христианство в Киевскую Русь принес не Владимир Великий. На украинских землях проповедовал еще апостол Андрей Первозванный. Мифы о крещении Киевской Руси развенчал Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний.

Текст о том, откуда на самом деле пришло христианство к нашим предкам, опубликовали на официальной странице ПЦУ в Facebook.

"Это событие фактически стало моментом духовного рождения нашего государства. Невозможно умалить заслуги святого князя Владимира Великого, благодаря которому христианство стало общегосударственной религией, стимулировав стремительное развитие духовной жизни, культурных и торговых путей, образования, науки, литературы, способствуя развитию дипломатических контактов со всем христианским миром", - говорится в заметке.

Можно говорить о том, что после крещения Руси-Украины в 988 году была окончательно основана Киевская митрополия.

"Но сама наша Украинская православная церковь, ее корни и истоки действительно достигают гораздо глубже, вплоть до времен проповеди на украинских землях святого апостола Андрея Первозванного. Святой Владимир Великий стал крестным отцом Руси-Украины, но не он был первым, кто принес христианство на украинские земли ", - отмечают в ПЦУ.

За несколько десятилетий до него, 955 года, крещение приняла его бабушка, святая равноапостольная княгиня Ольга. Задолго до крещения Руси в ее велению по всему тогда еще языческому Киевскому государству возводились храмы, а сама она, как ревностная христианка, распространяла слово Божие среди народа.

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Веком ранее христианскую веру принял князь Аскольд. И за нее пострадал, став одним из первых киевских мучеников.

В том же IX веке на Закарпатье проповедовали святые равноапостольные просветители Кирилл и Мефодий, и во время путешествия в Херсонес еще в 861 году святой Кирилл собственными глазами видел Псалтырь и Евангелие, написанные "русскими письменами".

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"Поэтому на самом деле христианство было распространено в Киевском государстве задолго до 988-го. Крещение Руси-Украины стало итогом длительного процесса роста церкви среди наших предков и обозначило новый этап его бытия и развития", - подытожили в ПЦУ.

1033-ю годовщину крещения Руси-Украины отметять в среду, 28 июля.

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