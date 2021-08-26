Варфоломей посетил Украину: как это повлияет на признание ПЦУ

 
Ексклюзивы
1/5
"Зеленский стал жестким" - писатель о речи на День Независимости
"Зеленский стал жестким" - писатель о речи на День Независимости
Просмотров: 369
19-летний Леонид Ткачук прошел три войны. Перезахоронили погибшего в Грузии УНСОвца
19-летний Леонид Ткачук прошел три войны. Перезахоронили погибшего в Грузии УНСОвца
Просмотров: 1044
Сопротивление России больше всего объединяет украинцев: опрос Gazeta.ua
Сопротивление России больше всего объединяет украинцев: опрос Gazeta.ua
Просмотров: 549
Е-добавки в продуктах вызывают смертельную болезнь - диетолог
Е-добавки в продуктах вызывают смертельную болезнь - диетолог
Просмотров: 441
"Самая большая проблема Украины - война с Россией" - как Киев отметил День Независимости
"Самая большая проблема Украины - война с Россией" - как Киев отметил День Независимости
Просмотров: 1125
После Путина в России начнутся "смутные времена" - Мотыль
После Путина в России начнутся "смутные времена" - Мотыль
Просмотров: 1305
Боевые самолеты, беспилотники и ударные комплексы - яркие фото с парада ко Дню Независимости
Боевые самолеты, беспилотники и ударные комплексы - яркие фото с парада ко Дню Независимости
Просмотров: 13914
Самые кровавые маньяки независимой Украины: кто они и почему убивали
Самые кровавые маньяки независимой Украины: кто они и почему убивали
Просмотров: 1386
50 тыс. человек шагают по Крещатику: впечатляющие фото с Марша защитников
50 тыс. человек шагают по Крещатику: впечатляющие фото с Марша защитников
3 Просмотров: 15381
"Все женщины, которые отказали Тарасу, очень плохо закончили" - чем удивляли на фестивале "Ше.Fest"
"Все женщины, которые отказали Тарасу, очень плохо закончили" - чем удивляли на фестивале "Ше.Fest"
Просмотров: 1845
Фото
Все фото
25
7
16
10
3
19-летний Леонид Ткачук прошел три войны. Перезахоронили погибшего в Грузии УНСОвца
19-летний Леонид Ткачук прошел три войны. Перезахоронили погибшего в Грузии УНСОвца
Довела до слез: что известно о девочке, которая заставила плакать Зеленского на параде
Довела до слез: что известно о девочке, которая заставила плакать Зеленского на параде
Шапки-зонтики и красные сапоги - что украинцы надели на парад
Шапки-зонтики и красные сапоги - что украинцы надели на парад
Активисты восстали против вымирания, зачистка Стены Плача и протесты коренного населения: самые интересные фото среды
Активисты восстали против вымирания, зачистка Стены Плача и протесты коренного населения: самые интересные фото среды
В МВД подсчитали, сколько людей вышли на улицы Киева в День Независимости
В МВД подсчитали, сколько людей вышли на улицы Киева в День Независимости
Видео
Все видео
На 8 Марта году будем отдыхать четыре дня - решение правительства
На 8 Марта году будем отдыхать четыре дня - решение правительства
Военный сделал предложение любимой на параде ко Дню Независимости
Военный сделал предложение любимой на параде ко Дню Независимости
Президент Эстонии сделала неожиданное заявление о вступлении Украины в ЕС
Президент Эстонии сделала неожиданное заявление о вступлении Украины в ЕС
Столица готовится к параду - прямая трансляция
Столица готовится к параду - прямая трансляция
Сегодня в Украине отмечают День государственного флага
Сегодня в Украине отмечают День государственного флага
Интервью
1/5
"Зеленский сорвал якорь, и мы плывем. Но никто не умеет грести" - Оксана Сыроед
"Зеленский сорвал якорь, и мы плывем. Но никто не умеет грести" - Оксана Сыроед
1 Просмотров: 225
Кремль должен избавиться от иллюзий и готовиться вернуть Крым - Сенченко
Кремль должен избавиться от иллюзий и готовиться вернуть Крым - Сенченко
Просмотров: 801
Не надо равняться на Польшу. За образец нужно брать большую бедную постколониальную Болгарию — Иосиф Зисельс
Не надо равняться на Польшу. За образец нужно брать большую бедную постколониальную Болгарию — Иосиф Зисельс
Просмотров: 1521
Ранее украинцы хотели стабильности. Теперь требуют изменений - социолог
Ранее украинцы хотели стабильности. Теперь требуют изменений - социолог
Просмотров: 252
ВСУ могли отвоевать Донбасс еще летом 2014-го - военный эксперт
ВСУ могли отвоевать Донбасс еще летом 2014-го - военный эксперт
Просмотров: 1314
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
26 августа 2021
Просмотров: 135
Не заробили
Зателефонували з міської ради Черкас. Запросили на урочистості, де вручатимуть відзнаку як борцеві за Незалежність. Ми з Володькою Терновим прийшли ...
четверг, 26 августа 2021 18:47

Варфоломей посетил Украину: как это повлияет на признание ПЦУ

  Комментировать
Варфоломей посетил Украину: как это повлияет на признание ПЦУ
Перед отъездом из Украины Варфоломей благословил граждан. Фото: ukrinform.ua

Вселенский патриарх Варфоломей посетил Украину. Он прибыл по приглашению президент Владимира Зеленского по случаю 30-летия независимости.

Для нашей церкви это большая честь. К нам приехал глава, первый по чести среди всех патриархов православного мира, рассказывает Gazeta.ua священник ПЦУ отец Александр (Горай).

"Визит принес нам радость и общение. Все кто стал участником совместной литургии с патриархатом присоединились к евхаристическому единству с другими православными церквями. Именно это свидетельствует о объединении всех церквей мира. Это официально признано и открыто провозглашено на весь мир. Для других церквей, которые пока не признали автокефалию украинской церкви, это сигнал признать ее официально решением своих церковных структур".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Патриарх Варфоломей благословил украинцев

Варфоломей приехал 20 августа и за четверо суток в Украине провел 30 мероприятий.

На территории возле Софийского собора в Киеве патриарх и митрополит Епифаний вместе отслужили литургию. Впервые Варфоломей посетил Украину после получения Томоса. Кроме этого, он провел благодарственную молитву в Михайловском соборе.

Вселенский патриарх посетил четвертый Международный ветеранский и волонтерский форум "Там, где мы - там Украина". Также он встретился с членами Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций, который объединяет все основные конфессии Украины.

Вселенский патриарх Варфоломей 24 августа поехал в Стамбул. Перед отъездом он благословил украинцев.

В 2019 году в Стамбуле вселенский патриарх Варфоломей подписал Томос об автокефалии для Православной церкви в Украине. Он назвал это "важнейшей инициативой года".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Варфоломей посетил Украину: как это повлияет на признание ПЦУ». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
26
августа

В селе объявили о создании республики

Закованного в цепи фокусника бросили в воду

Самое читаемое
Минимальную пенсию внепланово повысят до 3 тыс. грн
Минимальную пенсию внепланово повысят до 3 тыс. грн Просмотров: 9837
Не пытайтесь нас остановить зеленой соплей - Порошенко после провокации с зеленкой обратился к Зеленскому
Не пытайтесь нас остановить зеленой соплей - Порошенко после провокации с зеленкой обратился к Зеленскому 2 Просмотров: 4140
На Донбассе ликвидировали чиновника вооруженных сил РФ
На Донбассе ликвидировали чиновника вооруженных сил РФ Просмотров: 3654
Тело мужчины, утонувшего с сыном в Херсонской области, нашли в Крыму
Тело мужчины, утонувшего с сыном в Херсонской области, нашли в Крыму Просмотров: 3393
Гороскоп на 26 августа: в чью жизнь вернутся богатство и успех
Гороскоп на 26 августа: в чью жизнь вернутся богатство и успех
 Просмотров: 3015
Общество
Политолог издал книгу с Зеленским и Брежневым на обложке
Политолог издал книгу с Зеленским и Брежневым на обложке
 Просмотров: 54
Через "Дію" можно будет стать донором органов
Через "Дію" можно будет стать донором органов Просмотров: 36
Утвердили порядок пользования электросамокатами и моноколесами
Утвердили порядок пользования электросамокатами и моноколесами Просмотров: 405
Если нет негосударственных накоплений, пенсии не будет - глава Минфина
Если нет негосударственных накоплений, пенсии не будет - глава Минфина Просмотров: 846
Дипломы магистров и бакалавров смогут аннулировать за плагиат
Дипломы магистров и бакалавров смогут аннулировать за плагиат Просмотров: 360
Больше всего комментируют
6
Перекривлял украинский: сотрудник харьковского кафе влип в скандал
3
Посольство США осудило нападение на Порошенко
2
Не пытайтесь нас остановить зеленой соплей - Порошенко после провокации с зеленкой обратился к Зеленскому
2
США будут поддерживать Украину в борьбе с российской агрессией - Блинкен
1
Зеленский наградил мэра, который называл майдановцев "террористами"
Голосов: 57016
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть