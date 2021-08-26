Варфоломей посетил Украину: как это повлияет на признание ПЦУ

Перед отъездом из Украины Варфоломей благословил граждан. Фото: ukrinform.ua

Вселенский патриарх Варфоломей посетил Украину. Он прибыл по приглашению президент Владимира Зеленского по случаю 30-летия независимости.

Для нашей церкви это большая честь. К нам приехал глава, первый по чести среди всех патриархов православного мира, рассказывает Gazeta.ua священник ПЦУ отец Александр (Горай).

"Визит принес нам радость и общение. Все кто стал участником совместной литургии с патриархатом присоединились к евхаристическому единству с другими православными церквями. Именно это свидетельствует о объединении всех церквей мира. Это официально признано и открыто провозглашено на весь мир. Для других церквей, которые пока не признали автокефалию украинской церкви, это сигнал признать ее официально решением своих церковных структур".

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Варфоломей приехал 20 августа и за четверо суток в Украине провел 30 мероприятий.

На территории возле Софийского собора в Киеве патриарх и митрополит Епифаний вместе отслужили литургию. Впервые Варфоломей посетил Украину после получения Томоса. Кроме этого, он провел благодарственную молитву в Михайловском соборе.

Вселенский патриарх посетил четвертый Международный ветеранский и волонтерский форум "Там, где мы - там Украина". Также он встретился с членами Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций, который объединяет все основные конфессии Украины.

Вселенский патриарх Варфоломей 24 августа поехал в Стамбул. Перед отъездом он благословил украинцев.

В 2019 году в Стамбуле вселенский патриарх Варфоломей подписал Томос об автокефалии для Православной церкви в Украине. Он назвал это "важнейшей инициативой года".