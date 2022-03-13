"Элиту раз**бали. Псковский командир застрелился" - перехватили разговор оккупанта (18+)

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Российским военным пообещали, что каждый день им будут платить $57 и дадут каждому по квартире.

Об этом рассказал по телефону один из оккупантов, разговор которого перехватили Вооруженные силы Украины.

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"– Что у вас по новостям, мам?", - спрашивает россиянин у матери.

"– Да ничего, воюем и все. А у вас что?", - ответили ему.

– Да н***я, мам. Стреляем и по нас стреляют. Из минометов бомбили, двух офицеров ранили, куски мяса отрезало, обломком. Командир дивизии... сказали... твои войска ничего не могут сделать, поэтому, и мы типа пошлем сюда другие. Он сказал "нет, мы будем до последнего." Нам сказали, что будут платить каждый день $57, плюс квартиру каждому дадут… Я говорю, что сейчас Украину отвоюем и нам дом дадут н***й или могила.

– Угу

– Такие мысли проскакивают, сам едва не застрелился. И это, помнишь, мы должны были с оружием прыгать. Прыжки должны были быть 23-24-го. 45-я бригада, прыгнула, три живых человека только осталось. Это специалисты, это же элита е**ть, вдв, кубинка. Вот они прыгнули, три живых человека только у них.

– Расстреляли, да?

– Раз***ли их по полной.

– Вот так вот, и псковских вдвшников тоже много расстреляли.

– Псковский командир застрелился. Из-за того, что народу много пало – ульяновская банда, ульяновский дивизион. Осталось в живых только 13 и одна машина".

Продолжается 18-й день сопротивления русским захватчикам. За время полномасштабной войны РФ против Украины воины уничтожили более 12 тыс. русских оккупантов. Данные о боевых потерях противника опубликовал Генштаб Вооруженных сил Украины.