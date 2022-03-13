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воскресенье, 13 марта 2022 09:43

Спецтема: Война России против Украины

18-й день войны: сколько российских захватчиков ликвидировали

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18-й день войны: сколько российских захватчиков ликвидировали
Продолжается 18-й день сопротивления русским захватчикам. Фото: facebook.com/GeneralStaff

Продолжается 18-й день сопротивления русским захватчикам. За время полномасштабной войны РФ против Украины воины уничтожили более 12 тыс. русских оккупантов.

Данные о боевых потерях противника опубликовал Генштаб Вооруженных сил Украины.

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Также уничтожили 374 танка, 1226 боевых бронированных машин, 140 артиллерийских систем, 62 реактивных систем залпового огня, 34 средства противовоздушной обороны, 74 самолетов, 86 вертолетов, 600 единиц автомобильной техники, 60 цистерн с горюче-смазочными материалами, три корабля/катера, семь беспилотных летательных аппаратов.

В Генштабе добавляют, что данные уточняют. Подсчитывать сложно из-за высокой интенсивности боевых действий.

24 февраля в 4:00 Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма.

Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.

1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.

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