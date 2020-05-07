Электроэнергия для населения должна подорожать

85% электроэнергии "Энергоатом" продает государственному предприятию "Гарантированный покупатель" по низкой фиксированной цене 567 грн за МВт \ ч. Таким образом государство обеспечивает дешевую электроэнергию населению. Также компенсирует зеленый тариф - высокие льготные цены за электроэнергию из возобновляемых источников. Фото: https://pixabay.com/

Сокращение выработки энергии "Энергоатомом" носит технический характер. Экономический кризис и пандемия коронавирса привели к тому, что почти 20 процентов предприятий в государстве сейчас не работают.

Об этом в комментарии для Gazeta.ua говорит эксперт Украинского института будущего по энергетике Андриан Прокип, 35 лет.

"То есть они не потребляют энергию. Спрос на нее падает, она уже не нужна в таких больших количествах. Вторая причина - развитие возобновляемой энергетики. За последние годы возросла почти втрое. Фактически именно "Энергоатом" датирует зеленый тариф для альтернативной энергетики. Это еще больше уменьшает спрос на атомную энергию", - объясняет эксперт.

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По его словам, в первую очередь сокращение негативно повлияет на сам "Энергоатом" и атомную энергетику страны в целом.

"Поэтому стоит ожидать повышения цен для промышленных производств. Это в свою очередь повлечет за собой повышение цен и для населения. Кроме зеленого тарифа, низкая стоимость энергии для граждан обеспечивается именно сектором атомной энергетики. То есть цены для рядовых украинцев не росли, потому что "Энергоатом" дешево продавал им энергию. В то же время разницу компенсировали за счет промышленных предприятий. Они получали энергию по рыночной цене.

За последние три года цена для граждан не росла, однако стоимость выработки увеличивалось. Государство искусственно сдерживало влияние инфляции на цены за энергию для украинцев. Должны перейти к рыночным условиям. Стоимость электроэнергии для населения должна подорожать. Это в свою очередь приведет к пересмотру энергетически-социальной программы власти. Например, уменьшение количества субсидий для населения. Однако это должно происходить только после того, как Украина полностью выйдет из карантина", - добавляет Андриан Прокип.

Атомный энергетический сектор Украины сокращает свои мощности на половину. Такой баланс на 2020 год утвердило правительство 28 апреля. Государственное предприятие "Энергоатом" уменьшает добычу энергии на всех четырех украинских АЭС - Запорожской, Ровенской, Южно-Украинской и Хмельницкой.