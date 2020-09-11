Эксперты предостерегают от монополизации саморегулирования арбитражных управляющих

Боярчукова обвиняют в нарушении устава организации, Кодекса этики и стандартов профессии. Фото: Reuters

Эксперты в сфере банкротства напомнили о необходимости соблюдения принципов коллегиальности, независимости и беспристрастности при формировании саморегулирования профессии.

Об этом говорится в статье, опубликованной на сайте "Зеркало Недели".

Профессия арбитражных управляющих переживает период становления. В рамках реформы в сфере банкротства создана Национальная ассоциация арбитражных управляющих Украины и ее региональные органы, которая задекларировала готовность перенять полномочия Минюста по регулированию деятельности арбитражных управляющих.

Однако, в конце августа в среде арбитражных управляющих возник конфликт.

Глава Киевского совета НААУ Сергей Боярчуков обнародовал детали дела о банкротстве одного из предприятий, обвинив свою коллегу - Светлану Демина - в непрофессионализме. Демина в ответ раскритиковала Боярчукова за нарушение норм этики.

В профессиональной среде этот конфликт вызвал резонанс. Боярчукова обвиняют в нарушении устава организации, Кодекса этики и стандартов профессии, а также - разглашении конфиденциальной информации. Кроме того, выяснилось, что юридическая фирма Боярчукова представляет интересы основного кредитора обанкротившегося предприятия, поэтому имеет место и конфликт интересов.

На ситуацию отреагировали и эксперты рынка. По мнению эксперта по вопросам банкротства Игоря Николаева, такие случаи могут отдалить или исключить перспективу делегирования государством полномочий по регулированию профессии в пользу СРО.

"Если профессия не способна решать свои проблемы, то ни о каком делегирования полномочий не может быть и речи. И судьба ассоциации будет решена - вырождение к статусу обычной общественной организации, которых тысячи", - убежден эксперт.

Заместитель председателя Национальной ассоциации арбитражных управляющих Александр Бондарчук считает, что преждевременно делать далеко идущие выводы о способности АУ к самоуправлению по единичным случаям, однако игнорировать их тоже нельзя.

"Это сообщество профессионалов своего дела, и любые попытки использовать Ассоциацию как инструмент в частной борьбе - недопустимы. На одном из ближайших заседаний Совета НААУ мы рассмотрим этот вопрос", - заявил Бондарчук.