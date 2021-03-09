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вторник, 09 марта 2021 19:15

Експерт звернув увагу на зв'язки Рожкової з Коломойським

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Експерт звернув увагу на зв&#039;язки Рожкової з Коломойським
Специалистам Нацбанка приходилось регулярно перерисовывать схемы активов "Привата". Фото: Facebook

Экономический эксперт Сергей Лямец обратил внимание на ряд проблемных фактов в истории национализации ПриватБанка.

По его мнению, инсайдеры в руководстве Нацбанка, а именно все заместитель председателя Екатерина Рожкова действовали не в интересах государства, а в интересах бывших собственников банка. Что касается публичной критики с обеих сторон - это, скорее всего, были мероприятия по отвлечения.

"В целой страны украли $10 млрд, а ответственных за это нет. Даже наоборот, Коломойский еще в 2019 году добился судебного вердикта о том, что национализация "Привата" была незаконной. С тех пор он намекает, что не против получить от государства еще $2 млрд компенсации за несправедливо украденный банк. Как такое могло случиться? Уверен, что имел место банальный "договорняк" между Гонтаревой, Рожковой, Порошенко, Коломойским и несколькими сотрудниками МВФ", - пишет Лямец.

"Специалистам Нацбанка приходилось регулярно перерисовывать схемы активов "Привата". Нужно сказать, они справлялись. Рожкова уже работала в Нацбанке в 2008-2009 годах и руководила банковским надзором. В 2015 году она вернулась - и тоже возглавила надзор. "Банкопад" - фактически больше ее ребенок, чем Гонтаревой. Как она руководила наблюдением, мы узнали из так называемых "пленок Рожковой", - добавляет эксперт.

Речь идет о записях, которые появились в сети в 2016 году, где голос, похожий на Рожкову, ведет переговоры с несколькими банкирами. На этих записях лицо, голос которого похож на Рожкову, договаривается об откровенно незаконныех действиях, что должно было бы стать основанием для отстранения и детального расследования. Однако правоохранительные органы не совершили никаких действий.

В то же время ряд действий со стороны Нацбанка позволила владельцам ПриватБанка чувствовать себя свободно и выводить средства с населения. Так, регулятор разрешил Коломойскому не предоставлять нормальные залоги: "за целый год Рожкова не попросит от "Привата" ликвидных залогов. Хотя могла бы это сделать за несколько недель".

Документы о предоставленных залога до сих пор засекречены, а прибыльные компании остались в своих владельцев, вместо того, чтобы отойти государству и компенсировать потери от вывода капиталов. Так же регулятор закрыл глаза на практику косвенных депозитов, не обеспеченных фондом гарантирования вкладов, что позволило дополнительно вывести еще больше 5 миллиардов.

Несмотря на массу доказательств в причастности заместителя председателя НБУ Рожковой к коррупции, ее сегодня активно защищают международные партнеры Украины.

"Мне кажется, в любой стране мира эти действия подпадают под нанесение ущерба государству и автоматически означают коррупционное расследование", - делает вывод Лямец.

Фокус
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