Дым, огонь и бег на скорость: как соревнуются украинские спасатели

Фото: Валерий Шмаков

Во Львове состоялись ХХХІІІ Международные соревнования по пожарно-прикладному спорту памяти героев Чернобыля.

В этом году в связи с пандемией иностранный команды не смогли приехать, поэтому между собой мерились силами спасатели из разных уголков Украины.

В частности, пожарные соревновались в эстафетах из преодоления 100-метровой полосы с препятствиями, подъеме по штурмовой лестнице в окно 4-го этажа и развертывании на скорость от пожарных мотопомп.

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Победителем соревнований стала сборная команда г. Киева, второе - сборная Волынской области, третье общекомандное место завоевала сборная Львова и Львовского государственного университета безопасности жизнедеятельности.

В преодолении 100-метровой полосы с препятствиями в личном зачете первым финишировал - Арсен Ипиев (Черкасский институт пожарной безопасности им. Героев Чернобыля). Второй результат показал - Владислав Блонский (Черкасский ИПБ), а бронзу в этом виде одержал Виктор Кишук (Украина).

В пожарной эстафете 4х100 метров в командном зачете первенство завоевала сборная Волынской области, сборная Киева получила серебро, а третье место - за сборной из Черкасского ИПБ.

В двоеборье в личном зачете в финальном забеге лидировал Арсен Ипиев, второй результат продемонстрировал Евгений Гарячук (Киев), а бронзу получил Александр Андрийчук (Волынская область).

В боевом развертывании первое место заняла команда Киева, вторыми стали представители Черниговской области, а бронза у команды Львова и ЛГУБЖД.

В Киеве состоялся масштабный фестиваль "Игры пожарных". Более 6000 киевлян и гостей столицы посетили уникальное событие, цель которой привлечь внимание к инициативе "Добровольцев-пожарных" и показать жизнь добровольных спасателей.