 
Ексклюзивы
1/5
Российские диверсанты шныряют по нашей территории из Беларуси - эксперт
Российские диверсанты шныряют по нашей территории из Беларуси - эксперт
Просмотров: 378
Картофель уже никогда не будет дешевым - эксперт
Картофель уже никогда не будет дешевым - эксперт
Просмотров: 468
Первый год в школе "Шахтера" Саша проплакал - в Радомышле ждут победы Зинченко в Лиге чемпионов
Первый год в школе "Шахтера" Саша проплакал - в Радомышле ждут победы Зинченко в Лиге чемпионов
Просмотров: 252
Украинец вшил под кожу кучу чипов. Может ими расплачиваться за покупки - фото и видео
Украинец вшил под кожу кучу чипов. Может ими расплачиваться за покупки - фото и видео
Просмотров: 1890
Зеленский может негативно повлиять на дело Тупицкого в суде
Зеленский может негативно повлиять на дело Тупицкого в суде
Просмотров: 261
Власть расширяет полномочия Авакова
Власть расширяет полномочия Авакова
Просмотров: 1512
Какие последствия для украинцев будет иметь запрет электроэнергии из РФ и Беларуси
Какие последствия для украинцев будет иметь запрет электроэнергии из РФ и Беларуси
Просмотров: 945
Вынесли приговор отцу, который более 100 раз ударил ножом 8-летнего сына
Вынесли приговор отцу, который более 100 раз ударил ножом 8-летнего сына
Просмотров: 999
Пьяная в дым водитель сможет выйти под залог: новые подробности резонансной аварии
Пьяная в дым водитель сможет выйти под залог: новые подробности резонансной аварии
Просмотров: 693
Назвали одну из причин падения воздушного шара во время фестиваля
Назвали одну из причин падения воздушного шара во время фестиваля
Просмотров: 504
Фото
Все фото
23
14
30
8
11
Дым, огонь и бег на скорость: как соревнуются украинские спасатели
Дым, огонь и бег на скорость: как соревнуются украинские спасатели
Украинец вшил под кожу кучу чипов. Может ими расплачиваться за покупки - фото и видео
Украинец вшил под кожу кучу чипов. Может ими расплачиваться за покупки - фото и видео
Украинские военные моряки показали британцам, что умеют - яркие фото
Украинские военные моряки показали британцам, что умеют - яркие фото
На Закарпатье &quot;проснулась&quot; Долина нарциссов: солнечные фото
На Закарпатье "проснулась" Долина нарциссов: солнечные фото
Возле российского посольства сожгли Кремль
Возле российского посольства сожгли Кремль
Видео
Все видео
"Антиукраинская дичь" - Стерненко призвал власть закрыть канал Мураева
"Антиукраинская дичь" - Стерненко призвал власть закрыть канал Мураева
Украинские медики взорвали сеть зажигательными танцами
Украинские медики взорвали сеть зажигательными танцами
Уволили из-за каштанов: на Крещатике высадили фальшивые деревья
Уволили из-за каштанов: на Крещатике высадили фальшивые деревья
Неуправляемая баржа на Днепре чуть не натворила беды: новое видео ее приключений
Неуправляемая баржа на Днепре чуть не натворила беды: новое видео ее приключений
Стало известно, какой город в Украине самый загрязненный
Стало известно, какой город в Украине самый загрязненный
Интервью
1/5
Роналду - доволен, а "Ювентус" - нет: что нужно знать о прошедшем чемпионате Италии
Роналду - доволен, а "Ювентус" - нет: что нужно знать о прошедшем чемпионате Италии
Просмотров: 99
Провал двух предыдущих сезонов и перспективы выхода из кризиса: что нужно знать о ситуации в "Барселоне"
Провал двух предыдущих сезонов и перспективы выхода из кризиса: что нужно знать о ситуации в "Барселоне"
Просмотров: 234
Вау-эффекты и декорации: автор "Рагу.лі" разобрала пресс-конференцию Зеленского
Вау-эффекты и декорации: автор "Рагу.лі" разобрала пресс-конференцию Зеленского
Просмотров: 1746
Мировые цены на продовольствие растут. Украинский рынок зависит от них
Мировые цены на продовольствие растут. Украинский рынок зависит от них
Просмотров: 315
"Искала что-то легкое и веселое. Оказалось, что такого нет" - авторка книги об украинском языке
"Искала что-то легкое и веселое. Оказалось, что такого нет" - авторка книги об украинском языке
Просмотров: 405
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
27 мая 2021
1 Просмотров: 126
Описання дощу
Недавно випав один такий дощ, якого я ніколи не бачив, скільки живу. Він пішов, як і годиться, з великої хмари, тільки без розгону, без перших ...
четверг, 27 мая 2021 20:50

Дым, огонь и бег на скорость: как соревнуются украинские спасатели
23

  Комментировать

Во Львове состоялись ХХХІІІ Международные соревнования по пожарно-прикладному спорту памяти героев Чернобыля.
Фото: Валерий Шмаков
Во Львове состоялись ХХХІІІ Международные соревнования по пожарно-прикладному спорту памяти героев Чернобыля.
Во Львове состоялись ХХХІІІ Международные соревнования по пожарно-прикладному спорту памяти героев Чернобыля.
Во Львове состоялись ХХХІІІ Международные соревнования по пожарно-прикладному спорту памяти героев Чернобыля.
Во Львове состоялись ХХХІІІ Международные соревнования по пожарно-прикладному спорту памяти героев Чернобыля.

Во Львове состоялись ХХХІІІ Международные соревнования по пожарно-прикладному спорту памяти героев Чернобыля.

В этом году в связи с пандемией иностранный команды не смогли приехать, поэтому между собой мерились силами спасатели из разных уголков Украины.

В частности, пожарные соревновались в эстафетах из преодоления 100-метровой полосы с препятствиями, подъеме по штурмовой лестнице в окно 4-го этажа и развертывании на скорость от пожарных мотопомп.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинские спасатели показали как учатся преодолевать страх

Победителем соревнований стала сборная команда г. Киева, второе - сборная Волынской области, третье общекомандное место завоевала сборная Львова и Львовского государственного университета безопасности жизнедеятельности.

В преодолении 100-метровой полосы с препятствиями в личном зачете первым финишировал - Арсен Ипиев (Черкасский институт пожарной безопасности им. Героев Чернобыля). Второй результат показал - Владислав Блонский (Черкасский ИПБ), а бронзу в этом виде одержал Виктор Кишук (Украина).

В пожарной эстафете 4х100 метров в командном зачете первенство завоевала сборная Волынской области, сборная Киева получила серебро, а третье место - за сборной из Черкасского ИПБ.

В двоеборье в личном зачете в финальном забеге лидировал Арсен Ипиев, второй результат продемонстрировал Евгений Гарячук (Киев), а бронзу получил Александр Андрийчук (Волынская область).

В боевом развертывании первое место заняла команда Киева, вторыми стали представители Черниговской области, а бронза у команды Львова и ЛГУБЖД.

В Киеве состоялся масштабный фестиваль "Игры пожарных". Более 6000 киевлян и гостей столицы посетили уникальное событие, цель которой привлечь внимание к инициативе "Добровольцев-пожарных" и показать жизнь добровольных спасателей.

Автор: Валерий ШМАКОВ
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Читайте також
"Одного кота снимали с дерева дважды за неделю"
"Одного кота снимали с дерева дважды за неделю" Просмотров: 63
Сейчас вы читаете новость «Дым, огонь и бег на скорость: как соревнуются украинские спасатели». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
27
мая

Буковель с Буковиной: президент спутал украинские регионы

Уволили из-за каштанов: на Крещатике высадили фальшивые деревья

Самое читаемое
Польская модель посветила ягодицами на пару со своей подругой
Польская модель посветила ягодицами на пару со своей подругой
5
 Просмотров: 9486
Одесситка, которая переделала себя в Барби, умерла при загадочных обстоятельствах
Одесситка, которая переделала себя в Барби, умерла при загадочных обстоятельствах
6
 Просмотров: 7200
Дети не поймут: как выглядела техника в СССР
Дети не поймут: как выглядела техника в СССР
10
 Просмотров: 4968
Деми Роуз опубликовала откровенные кадры
Деми Роуз опубликовала откровенные кадры
5
 Просмотров: 4086
Гороскоп на 27 мая: кто разбогатеет и станет успешным
Гороскоп на 27 мая: кто разбогатеет и станет успешным
 Просмотров: 3429
Общество
Нацсовет оштрафовал пророссийские каналы
Нацсовет оштрафовал пророссийские каналы Просмотров: 63
Погода резко ухудшится: где ждать град и шквалы
Погода резко ухудшится: где ждать град и шквалы Просмотров: 810
"Антиукраинская дичь" - Стерненко призвал власть закрыть канал Мураева
"Антиукраинская дичь" - Стерненко призвал власть закрыть канал Мураева
 Просмотров: 387
Порошенко привез кислородные концентраторы в больницу Торецка в Донецкой области и поблагодарил медиков за их подвиг
Порошенко привез кислородные концентраторы в больницу Торецка в Донецкой области и поблагодарил медиков за их подвиг Просмотров: 63
Июнь разочарует украинцев погодой
Июнь разочарует украинцев погодой
 Просмотров: 441
Больше всего комментируют
19
Порошенко в 2014-2015 годах подписал несколько решений СНБО, чтобы "трубу Медведчука" вернули государству - Турчинов
6
Депутаты разрешили русский язык
6
Байден в разговоре с Путиным поддержит Украину
6
10 "криминальных авторитетов" выгнали из Украины
3
Украина запретила импорт электроэнергии из России и Беларуси
Голосов: 56344
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть