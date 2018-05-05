Два миллиона украинцев могут остаться без телевидения

Переход на цифровое вещание наступит в конце лета Фото: economics.unian.net

В конце лета миллионы украинцев перейдут на цифровое вещание. Этот процесс ускорил президент Петр Порошенко.

Об этом сообщает ТСН.

Сроки перехода на цифровое телевидение постоянно переносили из-за неготовности украинский отказаться от аналогового.

"План, который вы растянули на два года, он неприемлем. У вас есть время до июня. Ну ладно, до июля", - заявил Петр Порошенко.

Телевизионщики вообще выступают за переход на цифру, потому что это выгодно для каналов, которые сейчас платят немалые суммы за вещание одновременно в цифре и аналогу. Однако в Украине есть немало мест без цифрового телевидения. Юристы говорят, что президент имел право дать поручение Кабмину, а уже тот должен разрабатывать планы отключения, но пока даже профильные министры не могут ответить на вопрос, сколько украинский смогут смотреть телевизор в конце лета.

"Насколько Украина готова - я не знаю, потому что технически возможности мониторить готовность перехода у нашего министерства нет", - признала первый заместитель министра информационной политики Эмине Джапаров.

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Заявление об экстренном отключении аналога совпала с окончанием во многих каналов цифровых лицензий. Если не будет аналогового телевидения, государство фактически сможет перераспределить информационное пространство. По самым скромным подсчетам более 2 млн человек могут остаться без телевидения вообще.

В августе Кабинет Министров Украины принял Постановление № 563, которым установил 30 марта 2018 конечным сроком отключения по всей стране аналогового эфирного телевидения. Об этом сообщает издание "КП в Украине". Три месяца идут баталии между медиа-холдингами на тему "отключать или не отключать". Госорганы тоже разделились на тех, кто за и тех, кто против. Анализируя прессу и доступны публичные сведения по этой теме с удивлением понимаешь, что все говорят о чем угодно, только не о главном.