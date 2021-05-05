Дудь занимается кремлевской, антиукраинской пропагандой - блогер

Дудь занимается манипуляциями, пишет блогер.

Российском видеоблоггеру Юрию Дудю надо запретить въезд в Украину из-за антиукраинской пропаганды. Об этом написал украинский блогер Сергей Иванов в Facebook

"Просмотрел 12 минут, вырезанные из интервью Иванґая. Окончательно убедился в своих подозрениях относительно вовлеченности Дудя к распространению кремлевских нарративов. Объясняю.

Дудь вырезал не случайные слова, а вполне понятно артикулированные Иваном месседжи об уничтожении украинцев во время Голодомора, о зверствах НКВД, о закопанных в безымянных могилах российских оккупантов, уничтоженных на территории Украины и другую неприемлемую с точки зрения Кремля правду. Дудь сделал это сознательно и, как мы увидели, совершенно безосновательно. Это является актом цензуры и я думаю, что Дудь должен или извиниться, или потерять право въезда в Украину из-за участия в антиукраинской пропаганде.

Фраза Дудя, что украинцы и русские одинаково пострадали Голодомора, потому что жили в одной стране - манипуляция, ведь то, что кремлевский геноцид был направлен на уничтожение именно украинцев и имел ярко выраженный этнический характер - исторический факт. Именно по этому признаку голодом уничтожалась Кубань, преимущественно населена этническими украинцами.

Говорить, что мы все одинаково пострадали от Голодомора, поскольку в тот момент жили в одной стране - СССР - все равно, что говорить "мы все одинаково пострадали от Холокоста, поскольку в тот момент жили в одной стране - Третьем рейхе". Это абсолютно тождественный бред и сознательная попытка нивелировать важнейший квалификационный признак преступления Кремля, за который он еще не ответил, но обязательно ответит как легитимный наследник совка", - написал Сергей Иванов.

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Ранее украинский блогер Иван Рудский, известный под псевдонимом EeOneGuy, заявил, что российский журналист Юрий Дудь вырезал фрагмент его интервью, в котором говорилось о войне РФ против Украины, а также преступлениях советского режима. После этого Дудь опубликовал фрагмент интервью.