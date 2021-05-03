Украинский блогер EeOneGuy обвинил российского журналиста Дудя в цензуре относительно Голодомора, НКВД-репрессий и войны с Россией

Ивангай обвинил Дудя в цензуре. Фото: YouTube-канал Дудя

Украинский блогер Иван Рудской, известный под псевдонимом EeOneGuy, заявил, что российский журналист Юрий Дудь вырезал фрагмент его интервью, в котором говорилось о войне РФ против Украины, а также преступления советского режима.

"Дудь вырезал главный месседж. Моя прабабушка - жертва голодомора. Дедушка - жертва НКВД-репрессий. А теперь Украина имеет войну с Россией", - написал Рудской в ​​Twitter.

Блогер обвинил Дудя в трусости и уточнил, что причиной стала цензура, которая действует в РФ.

Интервью было опубликовано более месяца назад, 18 марта.

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Иван Рудской - блогер родом из Днепропетровской области, прославившийся под ником EeOneGuy в YouTube. Свои ролики он выпускает на русском языке. Сейчас на его канале 17 млн подписчиков.