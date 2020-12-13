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воскресенье, 13 декабря 2020 20:03

Драку между декоративными собаками рассмотрел суд

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Драку между декоративными собаками рассмотрел суд
Владельца йоркширского терьера, который покусал шпица, оштрафовали на 85 грн. Фото: Reuters

Районный суд Львова рассматривал дело о драке между двумя декоративными собаками.

Так, владельца йоркширского терьера, который покусал шпица, оштрафовали на 85 грн. Об этом сообщает Захид.нет со ссылкой на постановление Лычаковского суда 7 декабря.

Отмечается, что драка двух декоративных собак произошла 10 октября на ул. Ольжича у дома №6. 31-летний львовянин вместе с йорком пришел к своему другу, который живет в частном доме. Он оставил собаку во дворе, а сам зашел в дом.

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Услышав лай, он увидел, что йорк выбежал на улицу и начал бросаться на мужчину со шпицем, которые проходили мимо дома. В суде владелец йорка рассказал, что вышел из дома, чтобы забрать свою собаку, но плохо закрыл дверь и за ним выбежала овчарка его друга. Львовянин объяснил, что ему пришлось держать овчарку и в это время его собака покусала шпица.

После этого владелец шпица написал заявление в полицию. Дело о драке двух декоративных собак рассматривал судья Назар Стрепко. Он приговорил 85 грн штрафа владельцу йорка за нарушение правил содержания животных. Львовянин также должен уплатить 420 грн судебного сбора.

Собака хаски через 12 суток наконец дождался хозяев из белорусских изоляторов в Окрестина и Барановичах. Пес по кличке Дерек все это время не спал и скулил по ночам.

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