Драку между декоративными собаками рассмотрел суд

Владельца йоркширского терьера, который покусал шпица, оштрафовали на 85 грн. Фото: Reuters

Районный суд Львова рассматривал дело о драке между двумя декоративными собаками.

Так, владельца йоркширского терьера, который покусал шпица, оштрафовали на 85 грн. Об этом сообщает Захид.нет со ссылкой на постановление Лычаковского суда 7 декабря.

Отмечается, что драка двух декоративных собак произошла 10 октября на ул. Ольжича у дома №6. 31-летний львовянин вместе с йорком пришел к своему другу, который живет в частном доме. Он оставил собаку во дворе, а сам зашел в дом.

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Услышав лай, он увидел, что йорк выбежал на улицу и начал бросаться на мужчину со шпицем, которые проходили мимо дома. В суде владелец йорка рассказал, что вышел из дома, чтобы забрать свою собаку, но плохо закрыл дверь и за ним выбежала овчарка его друга. Львовянин объяснил, что ему пришлось держать овчарку и в это время его собака покусала шпица.

После этого владелец шпица написал заявление в полицию. Дело о драке двух декоративных собак рассматривал судья Назар Стрепко. Он приговорил 85 грн штрафа владельцу йорка за нарушение правил содержания животных. Львовянин также должен уплатить 420 грн судебного сбора.

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