Дожди и жара: какой будет погода 22 июля

22 июля в Украину снова вернутся дожди и грозы.

Дождливая погода придет на запад Украины, а также в Житомирскую и Винницкую области еще ночью. Днем дожди и грозы также придут и в другие области. Повезет с погодой в понедельник восточным областям, а также южным, об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Свежее будет на западе. В частности, в Черновицкой области температура днем составит +24..+26°C. А на востоке и юге температура достигнет +30..+32°C.

В Киеве днем ожидается дождь. Синоптики также предупреждают о возможных грозах. Ветер в столице будет южный с переходом на северо-западный, скоростью 5-10 м/с.

Температура днем достигнет +26..+28°C.

Автор: https://meteo.gov.ua/ Погода на 22 июня

На популярном украинском курорте в Кирилловке Запорожской области мало туристов. Местные предполагают, что это связано с погодой. Ведь несколько недель подряд держится прохлада и идут дожди.