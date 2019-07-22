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понедельник, 22 июля 2019 08:14

Дожди и жара: какой будет погода 22 июля

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22 июля в Украину снова вернутся дожди и грозы.

Дождливая погода придет на запад Украины, а также в Житомирскую и Винницкую области еще ночью. Днем дожди и грозы также придут и в другие области. Повезет с погодой в понедельник восточным областям, а также южным, об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Свежее будет на западе. В частности, в Черновицкой области температура днем составит +24..+26°C. А на востоке и юге температура достигнет +30..+32°C.

В Киеве днем ожидается дождь. Синоптики также предупреждают о возможных грозах. Ветер в столице будет южный с переходом на северо-западный, скоростью 5-10 м/с.

Температура днем достигнет +26..+28°C.

Автор: https://meteo.gov.ua/
  Погода на 22 июня
Погода на 22 июня
На популярном украинском курорте в Кирилловке Запорожской области мало туристов.

Местные предполагают, что это связано с погодой. Ведь несколько недель подряд держится прохлада и идут дожди.

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Дата
22
июля

Norvezhetsʹ rozstrilyav ditey na ostrovi ychnyy akt v norvezʹkomu Oslo vidbuvsya 22 lypnya 2011 roku. Vybukh u tsentri norvezʹkoyi stolytsi bilya rezydentsiyi prem'yer-ministra zabrav zhyttya semy osib. Cherez dvi hodyny norvezhetsʹ Anders Berynh Breyvik vlashtuvav boynyu v molodizhnomu tabori Robitnychoyi partiyi na ostrovi Uteya, zastrelyvshy 86 osib. Pry vkhodi v uryadovu budivlyu v Oslo o 15:25 za mistsevym chasom ekstremist Breyvik pryviv u diyu radiokerovanu bombu. Masa vybukhivky stanovyla 500 k·h. Vybukhova khvylya vybyla usi vikna vidrazu v dekilʹkokh budivlyakh, roztashovanykh poblyzu epitsentru teraktu. V tsentri Oslo zahynuly 8 osib i ponad 200 otrymaly poranennya. Pislya tsʹoho Breyvik vyrushyv na ostriv Utoyya. Tam vidbuvalysya zbory molodizhnoho kryla pravlyachoyi partiyi Norvehiyi. Teroryst rozstrilyav prysutnikh. Zahynuly 69 osib. Koly prybula politsiya, zlochynetsʹ sklav zbroyu i bez oporu zdavsya pravookhorontsyam. CHYTAYTE TAKOZH: Breyvik 8 hodyn pokazuvav, yak vin rozstrilyuvav lyudey Breyvik ziznavsya, shcho planuvav terakty shche z oseni 2009 roku. Vyznaye svoyu provynu u vbyvstvi lyudey, ale vidmovlyaye spryymaty tse yak kryminalʹnyy zlochyn. Vin napolyahaye, shcho takym chynom robyv politychnu zayavu. Za yoho slovamy, vbyvstvo bulo neobkhidno, shchob vryatuvaty Norvehiyu i vsyu Yevropu vid musulʹman i pokaraty politykiv, shcho zaokhochuyutʹ mulʹtykulʹturalizm. Sud vyznav Breyvika vynnym u teraktakh i masovykh vbyvstvakh. Norvezʹke zakonodavstvo ne peredbachaye smertnoyi kary abo dovichnoho uv'yaznennya, tomu terorysta zasudyly do 21 roku za gratamy. Vin vidbuvaye pokarannya u trykimnatniy kameri norvezʹkoyi v'yaznytsi Ila i rehulyarno pyshe bahatostorinkovi skarhy na "nelyudsʹki" umovy utrymannya. Norvezʹkyy teroryst Anders Breyvik protyahom vosʹmy hodyn vodyv slidchykh ostrovom. Vin ne vyyavyv zhodnykh oznak kayattya chy zhalyu z pryvodu toho, shcho zrobyv, zayavyv odyn iz prokuroriv. Показати більше 1808/5000 Норвежец расстрелял на острове

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  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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