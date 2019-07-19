Подвела погода: показали пляжи популярного украинского курорта

Фото: apostrophe.ua

На популярном украинском курорте в Кирилловке Запорожской области мало туристов.

Местные предполагают, что это связано с погодой. Ведь несколько недель подряд держится прохлада и идут дожди.

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Посреди лета переполнен только центральный пляж. При этом на Пересыпи и Федотовой косе на большинстве баз отдыха висят таблички "Есть свободные места", по сообщению местной прессы.

В сети показали свежие фото с пляжей в оккупированном Российской Федерацией Крыму. Несмотря на то, что уже середина июля, наплыва туристов так и нет. А некоторые пляжи вовсе выглядят пустыми.