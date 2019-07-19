 
Ексклюзивы
1/5
Как работают волонтеры на 6-м году войны
Как работают волонтеры на 6-м году войны
Просмотров: 1260
Почему больше украинцев едут на ПМЖ в США, чем в Польшу
Почему больше украинцев едут на ПМЖ в США, чем в Польшу
Просмотров: 792
Эти выборы о Зеленском - политтехнолог
Эти выборы о Зеленском - политтехнолог
1 Просмотров: 2187
Обмена пленными не будет, Кремлю еще нужны украинцы в российских тюрьмах
Обмена пленными не будет, Кремлю еще нужны украинцы в российских тюрьмах
Просмотров: 693
Работали на договорняках и не трогали "регионалов": назвали грехи Рады, которая уходит
Работали на договорняках и не трогали "регионалов": назвали грехи Рады, которая уходит
Просмотров: 1026
Одновременно невозможны украинские патриоты и памятники Ленину - как пикетировали Конституционный Суд
Одновременно невозможны украинские патриоты и памятники Ленину - как пикетировали Конституционный Суд
Просмотров: 747
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
Просмотров: 756
Украина может быть центром модернизационного движения в бывшем СССР
Украина может быть центром модернизационного движения в бывшем СССР
Просмотров: 684
"Преданных свидетелей Кремля становится все меньше", - рассказали, какой будет следующая Рада
"Преданных свидетелей Кремля становится все меньше", - рассказали, какой будет следующая Рада
1 Просмотров: 3159
Зеленский бессознательно подыгрывает Путину в войне против Украины
Зеленский бессознательно подыгрывает Путину в войне против Украины
2 Просмотров: 1494
Фото
Все фото
5
4
4
4
8
Подвела погода: показали пляжи популярного украинского курорта
Подвела погода: показали пляжи популярного украинского курорта
Водитель под алкоголем и наркотиками убил 2-х велосипедистов
Водитель под алкоголем и наркотиками убил 2-х велосипедистов
Фура протаранила легковушку и перевернулась: показали фото с места смертельного ДТП
Фура протаранила легковушку и перевернулась: показали фото с места смертельного ДТП
ДТП с участием президентского кортежа: появилось видео
ДТП с участием президентского кортежа: появилось видео
Врачи дали сутки: рассказали о состоянии 22-летней женщины, которую поджег сожитель (ФОТО)
Врачи дали сутки: рассказали о состоянии 22-летней женщины, которую поджег сожитель (ФОТО)
Видео
Все видео
"П***йте, хохлы, по дороге" - охранник отеля взбесился от украинского языка
"П***йте, хохлы, по дороге" - охранник отеля взбесился от украинского языка
Последние новости о женщине, которую живьем сжег жених
Последние новости о женщине, которую живьем сжег жених
Бежала с криком по улице: появилось видео, как мужчина поджег сожительницу (18+)
Бежала с криком по улице: появилось видео, как мужчина поджег сожительницу (18+)
Водитель устроила на пляже ДТП: видео
Водитель устроила на пляже ДТП: видео
Задержали мужчину, который готовил теракт на детской площадке
Задержали мужчину, который готовил теракт на детской площадке
Интервью
1/5
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
Просмотров: 756
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
2 Просмотров: 1863
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
Просмотров: 963
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Просмотров: 585
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
3 Просмотров: 2637
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
18 июля 2019
Просмотров: 243
Яйця динозаврів
Спочатку живу, а вже аж потім іноді думаю — де живу і як воно називається. Туго у мене з називанням. Мабуть, коли вмру, то не скоро сформулюю, ...
пятница, 19 июля 2019 09:05

Подвела погода: показали пляжи популярного украинского курорта
5

  Комментировать

На популярном украинском курорте в Кирилловке Запорожской области мало туристов. Переполненный только центральный пляж
Фото: apostrophe.ua
На популярном украинском курорте в Кирилловке Запорожской области мало туристов. Переполненный только центральный пляж
На популярном украинском курорте в Кирилловке Запорожской области мало туристов. Переполненный только центральный пляж
На популярном украинском курорте в Кирилловке Запорожской области мало туристов. Переполненный только центральный пляж
На популярном украинском курорте в Кирилловке Запорожской области мало туристов. Переполненный только центральный пляж

На популярном украинском курорте в Кирилловке Запорожской области мало туристов.

Местные предполагают, что это связано с погодой. Ведь несколько недель подряд держится прохлада и идут дожди.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Google назвали десятку мест, где проводят отпуска украинцы

Посреди лета переполнен только центральный пляж. При этом на Пересыпи и Федотовой косе на большинстве баз отдыха висят таблички "Есть свободные места", по сообщению местной прессы.

В сети показали свежие фото с пляжей в оккупированном Российской Федерацией Крыму. Несмотря на то, что уже середина июля, наплыва туристов так и нет. А некоторые пляжи вовсе выглядят пустыми.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Подвела погода: показали пляжи популярного украинского курорта». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
19
июля

В московской тюрьме умер украинский политик

Убийство 11-летней Дарьи Лукьяненко: как живет поселок через месяц после трагедии

Велогонку виграв сажотрус

Астрофизик, создавший гитару из камина и пуговиц

Самое читаемое
Фотокнига &quot;Sex&quot;: Мадонна изобразила свои сексуальные фантазии
Фотокнига "Sex": Мадонна изобразила свои сексуальные фантазии
33
 Просмотров: 267027
Без фильтроф и фотошопа: как выглядят селебрити без макияжа
Без фильтроф и фотошопа: как выглядят селебрити без макияжа
17
 Просмотров: 33022
Женщина, которая потеряла всю семью в аварии, умерла
Женщина, которая потеряла всю семью в аварии, умерла Просмотров: 32463
Зеленский оставил военных без льгот
Зеленский оставил военных без льгот Просмотров: 21270
Президент поругался с директором аэропорта
Президент поругался с директором аэропорта
 Просмотров: 17415
Запорожье
Гибель мальчика на побережье моря: новые подробности
Гибель мальчика на побережье моря: новые подробности Просмотров: 1809
Водитель под алкоголем и наркотиками убил 2-х велосипедистов
Водитель под алкоголем и наркотиками убил 2-х велосипедистов
4
 Просмотров: 3751
На побережье моря погиб 3-летний мальчик
На побережье моря погиб 3-летний мальчик Просмотров: 9045
Насильник напал на женщину посреди улицы
Насильник напал на женщину посреди улицы Просмотров: 864
Фура протаранила легковушку и перевернулась: показали фото с места смертельного ДТП
Фура протаранила легковушку и перевернулась: показали фото с места смертельного ДТП
4
 Просмотров: 1935
Больше всего комментируют
11
Опубликовали последние предвыборные рейтинги. Кто пройдет в Раду
8
3 дня до выборов: социологи дают шансы пятерым партиям
7
На Западе назвали вероятных претендентов на пост премьер-министра Украины
7
"Проявляете преступную бездеятельность" - Зеленский жестко обратился к Парубию
4
Адвокат украинских моряков рассказал о вариантах освобождения военных
Голосов: 152
Голосование Какой из украинских музыкальных фестивалей этого лета вы считаете лучшим?
  • Atlas Weekend
  • UPark Festival
  • Файне місто
  • Leopolis Jazz Fest
  • ZaxidFest
  • Джаз на Дніпрі
  • Бандерштат
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua