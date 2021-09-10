Дождевые фронты ходят стороной: какая погода будет в пятницу

Континентальная Европа купается в солнечном антициклонном тепле, а циклоны и фронты с дождями в основном ходят вокруг да около.

Сегодня в Украине снова будет сухая солнечная погода, сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.

Автор: facebook.com/tala.didenko Европа купается в солнце и тепле

"Кто усидит в такую погоду дома? Планируйте, как лучше рвануть на природу - машиной, велосипедом, электричкой или недалеко пешком. Таких синоптических пятниц и таких выходных в течение года бывает немного - не пропустите", - говорится в сообщении.

Автор: facebook.com/tala.didenko Циклоны и фронты обходят Украину стороной

Температура воздуха в большинстве областей будет достигать в течение дня +20...26°С.

В Киеве в пятницу также сухо, солнце и +22...25°С. Легкое смущение будет у жителей столицы разве что из-за пробок, которые возникнут при таких метеоусловиях и накануне выходных.

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В течение последних лет в Украине значительно повысилась среднегодовая температура. Это может привести к тому, что через 20 лет в стране исчезнет зима. В ближайшие 50-100 лет климат станет ощутимо суше. Высокотемпературные сухие воздушные массы превратят степи в пустыни и полупустыни. Постепенное опустынивание начнется с юго-востока.