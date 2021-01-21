До Путина еще далеко: обзор самых роскошных имений украинских олигархов

Расследование российского оппозиционера Алексея Навального о дворце президента РФ Владимира Путина стало в Украине самым популярным YouTube-видео.

Хотя украинским олигархам и политикам далеко до масштабов дворца в Геленджике, украинские СМИ неоднократно публиковали расследование об имениях украинской элиты.

Фото: Gazeta.ua

В 2019 году программа "Наши деньги" рассказала о дворце Рината Ахметова, который строили в 25 км от Киева. Площадь основного здания - более 12 тыс. кв. м, тогда как земельный участок с искусственными озерами и беседками занимает около 20 га. Недвижимость, владельцем которой значится компания Ахметова, проходит по документам как рекреационно-оздоровительный комплекс. В 2020-м стало известно, что Ахметов также приобрел виллу XIX в. на 14 спален стоимостью €200 млн на Французской Ривьере.

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Кум Путина Виктор Медведчук имеет несколько более скромный особняк в Пуще-Водице под Киевом, расположен примерно в 5 км от Межгорья. Общая площадь резиденции достигает 3 тыс. кв. м.

Имение 5-го президента Петра Порошенко расположен на берегу Днепра в поселке Козин. Его площадь составляет около 1,3 тыс. кв. м, а через архитектурную схожесть в СМИ его нередко сравнивают с Белым домом.

В 2017-м журналисты "Следствия.Инфо" обнародовали фото дворца украинского бизнесмена Юрия Косюка, построенного возле столичного парка Феофания. Территория, на которой возводилось имение, - частично занимает территорию Хотовского городища скифских времен, памятника археологии. Перед началом строительства территорию заповедной зоны уменьшили.

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Бывшая резиденция Виктора Януковича "Межигорье" в селе Новые Петровцы Вышгородского района Киевской области, которую он занимал с 2002-го по 2014 годы имела страусиную ферму, зоопарк, автопарк с раритетными автомобилями и ботанический сад.

Бывший соратник Януковича Юрий Иванющенко, которому с 2014 года журналисты приписывали строительство "украинского Версаля" в Конча-Заспе, также известный ценитель роскоши. Территория имения занимает около 40 га, кроме главного дома также есть оранжерея, киноконцертный зал, банный комплекс, искусственные озера и собственный причал.

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Частный дом Путина площадью 17 691 кв. м расположен в Геленджике, Краснодарский край. Стоимость поместья оценивают более $13,5 млрд. ФБК отметил, что дом построили так, что к нему нельзя добраться ни морем, ни землей, ни воздухом.