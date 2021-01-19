Дворец для Путина за $13,5 млрд - опубликовали новое расследование Навального

Фото: palace.navalny.com

"Дворец для Путина" - это новое расследование российского оппозиционера Алексея Навального о президенте РФ Владимире Путине.

"Фонд борьбы с коррупцией" Навального опубликовал подробности на специально созданном отдельном сайте.

Частный дом Путина площадью 17 691 кв. м расположен в Геленджике, Краснодарский край. Стоимость поместья оценивают более $13,5 млрд.

ФБК отметил, что дом построили так, что к нему нельзя добраться ни морем, ни землей, ни воздухом.

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На территории расположен ледовый дворец, церковь, чайный дом, подземный ледовый дворец, тоннель с выходом к морю, виноградники, шато и устричная ферма.

По мнению Навального, территория вокруг имения принадлежит ФСБ.

Расследователи считают, что дом удерживают на средства государственных компаний "Роснефть" и "Транснефть". Генеральные директора компаний - это близкие друзья Путина - Игорь Сечин и Николай Токарев.

Исполнительный директор Фонда борьбы с коррупцией Владимир Ашурков, соратник российского оппозиционера Алексея Навального, обнародовал список олигархов РФ, которые могут попасть под санкции Запада.