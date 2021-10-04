Длинные октябрьские выходные изменят работу банков - график

В октябре украинцы будут иметь 11 выходных. Четыре дня подряд позволят отдыхать в честь Дня защитников и защитниц Украины - 14, 15, 16 и 17 октября. Фото: УНИАН

В связи с празднованием Дня защитника и защитницы 14 октября рабочий день для банковской системы с пятницы, 15 октября, переносится на субботу, 23 октября.

Об этом пишет ubr.ua.

С четверга по воскресенье включительно межбанковские переводы через систему электронных платежей (СЭП) будут осуществляться датой 18 октября. В случае необходимости, 15 октября банки могут проводить кассовые операции.

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Кроме того, банки должны обеспечить бесперебойную работу банкоматов в выходные дни в октябре, подкрепив их наличными различных номиналов.

Финучреждения могут проводить платежи на межбанке почти круглосуточно в праздничные дни, поскольку СЭП работает в режиме 23/7.

В октябре этого года в Украине отмечают День защитников и защитниц Украины. Праздник 14 октября является государственным. Соответственно, это нерабочий день. В этом году праздник припадает на четверг. Кабмин перенес рабочий день с пятницы, 15 октября, на субботу, 23 октября. Поэтому украинцы будут отдыхать четыре дня подряд - с 14 по 17 октября.