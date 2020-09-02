Диссидент рассказал, откуда в Украине выйдут новые политики

Автор: Валерий Шмаков

"У нас много лидеров - но мало командных игроков. Много атаманов - но мало тех, кто имеет чувство сообщества. Мы не подбираем слов - и употребляем слово "враг" там, где можно было бы ограничиться "оппонентом" говорится в обращении инициативной группы "Первого декабря ".

"Лидерство - это не стремление подавлять голос иных, не возвыситься наступив на кого-то. Часто имеем такое лидерство. Помним, как ревновали наши президенты, когда премьер-министры начинали завоевывать политический авторитет. Это ложная формула. Важная командная работа., а не стремление доминировать", - объясняет член группы, диссидент Мирослав Маринович в интервью журналу "Краина".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Шторм нарастает – группа "Первого декабря" призвала политиков опомниться

Носители новых идей становятся лидерами, когда им надоедает мириться с недостойными действиями власти для своего комфорта, отмечает.

"Русский диссидент Юрий Орлов это описал в разговоре с иностранными журналистами одним жестом. Был успешным физиком-теоретиком, членом Академии наук Армянской ССР. Спросили, что заставило его стать диссидентом, то есть потерять все. А он обхватил рукой горло и как закричит:" надоело! ".

ЧИТАЙТЕ ПОЛНОЕ ИНТЕРВЬЮ С МИРОСЛАВОМ МАРИНОВИЧЕМ В СВЕЖЕМ НОМЕРЕ ЖУРНАЛА "КРАИНА"

Наш враг - в Кремле; он действует как извне, так и через откровенно пророссийские силы внутри Украины. Но не стоит искать его среди своих сестер и братьев, или даже среди своих оппонентов. Защита своего государства, создание мощной современной армии и построение европейского государства на принципах верховенства права и человеческого достоинства является нашим главным приоритетом и значительно важнее, чем тактические различия взглядов и интересов.