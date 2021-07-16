Дима Свичинский получил спасительный укол за $2,3 млн

Автор: Facebook/Діти, ми встигнемо У мальчика спинальная мышечная атрофия. Он не может двигаться

Дмитрий Свичинский из Одессы получил спасительную инъекцию, на которую украинцы ранее собрали $2,3 млн.

Мальчик родился в прошлом году. Он болен спинальную мышечную атрофию, сообщает сообщество "Діти, ми встигнемо" в Facebook.

"Момент, которого ждали, и к которому стремились десятки тысяч неравнодушных украинцев по всему миру состоялся - Дмитрий Свичинский получил заветный укол Zolgensma! Это стало возможным благодаря поддержке всех вас: волонтеров, журналистов, меценатов, бизнесменов и каждого, кто внес вклад в общий результат!" - пишут в группе.

Дмитрий с родителями находится в детской больнице города Сан-Антонио в США. Весь курс стоит на $ 250 тыс. дешевле, чем если бы необходимый препарат вводили в Украине.

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"Хотим напомнить Министерству здравоохранения Украины о том, что в нашем государстве остаются еще десятки семей с больными СМА. Они нуждаются в вашем внимании и помощи", - указали волонтеры.

Спинальная мышечная атрофия является самой распространенной генетической болезнью в Украине. Она есть у 250 человек. Болезнь возникает, когда оба родителя являются носителями "сломанного" гена. Он есть у одного из 40 человек планеты. При СМА мышцы перестают работать, ребенок не может двигаться. Вылечить его невозможно. Но развитие болезни приостанавливает американская инъекция. Стоит $2,3 млн - 62 млн грн. Необходимую сумму для спасения Дмитрия Свичинского собрали за 80 дней. Родителям помогали волонтеры. Организовали сбор средств в интернете. Устраивали аукционы, продавали свидания с известными людьми. Его отец Виталий Свичинский ранее был заместителем председателя Одесской обладминистрации.