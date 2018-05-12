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суббота, 12 мая 2018 20:45

Детей в Черкассах могли отравить намеренно - СБУ

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Детей в Черкассах могли отравить намеренно - СБУ
В СБУ не исключают версию того, что отравления детей в Черкассах было преднамеренным. Фото: Rian

В СБУ допускают версию, того что отравления детей в Черкассах было запланированным преступлением.

Соответствующее заявление сделал глава ведомства Василий Грицак, передает "Радио Свобода".

"Мы не расследуем этот инцидент, но в рамках той помощи, которую мы оказываем полиции, могу сказать, что, конечно, такую ​​версию мы не исключаем - умышленных действий неустановленных лиц, совершивших это преступление", - сказал он.

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По предварительному заключению врачей, дети отравились неизвестным веществом. Позже было установлено, что это вещество летучее по составу и не боевое. Однако было это случайностью, или все же умышленным преступлением пока неизвестно, следственные действия продолжаются.

Инцидент с отравлением произошел утром 8 мая в школе №8 города Черкассы. Пострадали 53 ребенка и 2 учителя, причем 11 детей попали в реанимацию.

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12
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