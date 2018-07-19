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четверг, 19 июля 2018 19:35

Депутат: Снос киосков Союзпечати - вопрос национальной безопасности

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Депутат: Снос киосков Союзпечати - вопрос национальной безопасности
Сотрудники Союзпечати протестуют против сноса киосков агентства. Фото: Joinfo

Трудовой коллектив агентства "Союзпечать", состоящий почти из 500 работников объявил забастовку из-за действий чиновников КГГА, которые, решили безосновательно сносить киоски сети.

Об этом сообщают на странице агентства в Facebook, передает УНИАН.

Как сообщили организаторы забастовки, к протесту под зданием Киевской городской администрации присоединились не только действующие работники, но и все неравнодушные, кто видит в закрытии киосков Союзпечати угрозу для украинского общества. Они призвали власти срочно разобраться с ситуацией, которая сложилась.

В частности депутат Киевсовета, глава фракции ВО "Свобода" Юрий Сиротюк сообщил, что считает закрытие киосков Союзпечати политическим.

"Путин придет не пушками, а когда заберет возможность читать украинское слово. Вопрос сноса киосков Союзпечать - не только вопрос рабочих мест, но и национальной безопасности. За такое СБУ надо вызывать", - заявил Сиротюк.

По словам депутата, формально вопрос Союзпечати блокируется и не вносится в сессионный зал Киевсовета через регламент.

Как заявила на пресс-конференции директор Агентства "Союзпечать" Анна Кулаковская, власти выгодно, чтобы люди были не образованные.

"Я готова поехать лично по всем киоскам с журналистами и проверяющими, и показать, что продается в киосках. Думаю, наши места уже продали одном из табачных магнатов, о чем сказал сегодня депутат под Киевсоветом, это так называемые Т-киоски", - говорит Кулаковская.

Ситуация, которая сложилась вокруг Союзпечать, по словам адвоката Анны Вакальчук, является четким примером попрания закона должностными лицами и отстаивания интересов какой-то отдельной заинтересованной группы лиц.

"Комиссия по вопросам размещения временных сооружений превышает свои полномочия. Копии актов проверок мы смогли получить только после многочисленных запросов. Они составлены с нарушениями. В указанных актах не осуществлены фотофиксации заявленных нарушений". Все обвинения не обоснованы. Не было отправлено на адрес Союзпечати ни одного официального письма, сообщения, требования к обществу", - сообщила адвокат.

Несмотря на действующее постановление Верховной Рады Украины "О введении моратория на выселение редакций печатных средств массовой информации, учреждений культуры в том числе библиотек, издательств, книжных магазинов, предприятий по распространению книг и прессы" от 16.01.2009 года, которым запрещено органам исполнительной власти, органам местного самоуправления осуществлять снос существующих киосков по продаже печатных средств массовой информации в начале июля по решению Киевской городской власти срочно были демонтированы 3 объекта по продаже печатных средств массовой информации (печати) "Агентства Союзпечать".

Как утверждают в агентстве, 9 июля 2018 на очередной Комиссии по вопросам размещения временных сооружений исполнительного органа КГГА, группой чиновников, используя подмену понятий, манипулируя фактами и явно нарушая законодательство, было принято решение об аннулировании документации и фактическое уничтожение еще 10 объектов по торговле газетами и журналами "Агентства Союзпечать", которые якобы нарушают функциональное назначение.

Бастующие утверждают, что такие действия должностных лиц КГГА прямо нарушают Закон Украины "Об информации", ст. 30 Закона Украины "О печатных средствах массовой информации (прессе) в Украине" и создают реальную угрозу правам граждан на свободу слова и свободный доступ к информации, гарантированных ст.34, 50 Конституции Украины.

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