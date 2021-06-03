Депутат РФ поздравил военных фотографией украинского пограничника

Фото: Сергей Гудак, "Укринформ"

Российский депутат от партии "Единая Россия" Николай Валуев поздравил пограничников РФ фотографией с украинским военным.

Позже Валуев удалил пост, пишет Укринформ в Facebook.

Автором фотографии, на которой изображен пограничник Украины, является фотокорреспондент Сергей Гудак. Одновременно с этой же фотографией в Алтайском крае ищут кандидатов в российские пограничники.

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Восьмой год продолжается агрессия РФ против Украины. В марте 2014 года российский оккупант захватил Крым. Также российская армия захватила районы Донецкой и Луганской областей. Там действуют российские оккупационные администрации.