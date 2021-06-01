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четверг, 03 июня 2021 03:01

День Ангела 3 июня - как поздравить именинников

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День Ангела 3 июня - как поздравить именинников
3 июня во народе отмечают день Елены.

Православная церковь 3 июня отмечает день равноапостольных царя Константина и его матери царицы Елены. Также вспоминают его сыновей, Муромских чудотворцев, Михаила и Федора.

Именины сегодня празднуют Федор, Кирилл, Константин, Михаил и Елена.

Федор с древнегреческого означает "Божий дар". Он любит чистоту и порядок во всем. На работе его всегда уважают. Не любит конфликтов, не вступает в дружеские отношения с коллегами. Федоры - умелые хозяева. С женщинами они не спешат заводить семью. Сначала убеждаются, что сделали правильный выбор.

Кирилл с древнегреческого означает "господин", "владыка". Эти мужчины очень любознательны и вежливы с детства. Чрезмерное позитивное мышление может стать причиной их эгоизма, ведь они хотят во всем быть лучшими и не уступают никому. Кирилл любит похвалу, в спорах стремится отстаивать собственное мнение, а не находить истину. Его жена должна быть эффектной и красивой, чтобы стать достойной "партией".

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В основе имени Константин латинский корень, означающий "стойкий", "постоянный". Эти мужчины трудно находят общий язык с людьми. Имеют немного друзей, но тех, в ком уверены. К работе Константин относится добросовестно и ответственно. Он легко увлекается яркими женщинами. Однако так же быстро разочаровывается в них.

Имя Михаил походит от древнееврейского имени Микаэль и означает "равный", "подобный Богу". Он любит пунктуальность и порядок во всем. Имеет логический склад ума, быстро ориентируется в незнакомых обстоятельствах. Михаил будет хорошим руководителем или военнослужащим.

Имя Елена означает "выбранная", "светлая". Она очень добрая, но имеет кроткий характер. Смолоду всегда застенчивая и тихая с другими людьми. Однако после знакомства все удивляются ее жизнерадостности, эмоциональности и богатой фантазии. Карьеру Елена может построить в профессиях, где нужно общаться с людьми. В отношениях она часто приносит себя в жертву и ждет такого же отношение в ответ.

Поздравления для Федора

Федор - чудный, добрый парень
Отмечает праздник свой,
Будь отважен и брутален,
С чистой, искренней душой.

Чтобы радость не кончалась,
Был счастливым каждый день,
И все лучшее случалось
В твоей будущей судьбе!

Поздравления для Кирилла

Пожелать хочу, Кирилл,
Чтоб всегда ты счастлив был,
Целей ловко добивался,
Никогда не огорчался.

Всем на зависть, стал успешным,
Всех высот достиг, конечно,
Отличался мощной силой,
И чтоб жизнь тебя любила!

Поздравления для Константина

Костя, Костик, Константин,
Ты у нас такой один,
Ты умен, силен, красив,
Ты для всех незаменим!

И тебе желаю я,
Чтоб здоровым был всегда,
Чтоб надежду не терял,
Никогда не унывал!

Поздравления для Михаила

Я желаю, Михаил,
Денег, мужества и сил,
И любви такой большой,
Словно целый шар земной!

Смелость пусть твоя крепчает,
Дружба часто выручает,
И везение вослед
Шустро скачет сотню лет!

Поздравления для Елены

Желаю тебе, Леночка, добра,
Всего, о чем давно мечтаешь очень.
Светись от счастья с самого утра,
И днем сияй, и вечером, и ночью!

Пускай будет удача постоянно
С тобою рядом преданно шагать.
Всегда любима будь и будь желанна,
И жизнь старайся светом наполнять.

Человек получает небесного Ангела-хранителя в день крещения. Ребенка называют в его честь. На именины надо посетить храм, а празднование проводить в уютной семейной атмосфере.

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