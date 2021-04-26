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вторник, 27 апреля 2021 04:30

День Ангела 27 апреля - кто сегодня именинник

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День Ангела 27 апреля - кто сегодня именинник
Сегодня День Ангела празднуют Антон, Иван, Мартин, Зита и Роксолана. Фото: unian.ua

27 апреля именины отмечают Антон, Иван, Мартин, Зита, Роксолана. Кроме этого сегодня чтят память Исповедника Мартина, папы Римского.

"Святой Мартин один из столпов Православия. Жил во времена правления императора Константина II Погонат. Мартина выбрали предстоятилем Римской Церкви. Это был единственный случай, когда в течение двух веков сошел на Римский престол архиерей без утверждения его полномочий Византийским императором", - рассказал Gazeta.ua священнослужитель Православной церкви отец Владимир.

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Имя Антон имеет греческую форму и латинскую. В переводе с латыни оно означает "пространственный", "широкий". В греческом языке оно имеет значение "противник". Происхождение имени Антон берет начало из католицизма, православия, Древней Греции и Руси. Некоторые исследователи считают, что данное слово является измененным российским видом имени Антонио (греческое). В Древнем Риме существовало родовое имя Antoninus, от которого произошли Антонио и Антон. Близким именем Антону выступает также Антонин. В этом случае значение совпадает с семантикой бога Диониса - "противостоит", "на суд в силе".

Имя Иван. Существует несколько теорий о появлении имени Иван в украинском языке. Согласно одной из них, это имя произошло от библейского Иоанн. Кроме того, в древности абсолютно всех славян называли ваннами (от имени их прародителя Вана). Именно от такого наименования, по мнению некоторых исследователей, и произошло имя Иван. А вот в древнееврейском языке есть имя Йоханан, которое переводится как "милость Божия" или "Божий дар". Оно также могло быть предшественником украинского имени Иван.

Имя Мартин имеет латинское происхождение и образовалось от фамилии Martinus, что переводится на современный русский как "человек с Марса". В древнеримской мифологии Марс был богом войны. Нет четких правил расположения ударений в имени Мартин. Именем Мартин родители называют мальчиков в православных и католических семьях во всех европейских и американских странах.

Имя Мартин имеет некоторое количество вариантов написания и аналогов. В этот список входят такие имена как Марсий, Марсель, Марк и другие. Их объединяет то, что все они отсылают к римскому божеству. В этот список включено имя Марфа, так как лингвисты прослеживают у него совсем другие корни.

Имя Зита имеет несколько версий происхождения. По первой версии, имя имеет латинские корни. Имя Зита венгерским языком является аналогом, одним из вариантов, имени Фелицитас, Фелисити, Фелисити. Имя Зита сначала в Венгрии было короткой формой имени Фелицитас, но со временем стало самостоятельным именем и употреблялось независимо от полного варианта. Имя Фелиция является родственным именем для Фелицитас и женской формой мужского имени Феликс. Имя Зита означает "счастливая".

Имя Роксолана. Некоторые ономатологы считают, что имя вымышленное, искусственно созданное послом Священной Римской империи Ожье Гислен где Бусбеком автором "Турецких записок" с персидских женских имен Роксана и Алана. Другие справедливо считают, что имя имеет корни в нескольких языках и достаточно распространено на некоторых территориях, то есть аутентичное. Прославила это имя знаменитая Хюррем, она же Роксолана, жена всесильного в то время турецкого султана Сулеймана II, достигла небывалой власти и славы для себя и своего мужа.

27 апреля это Великий вторник, который наступает перед Пасхой. День символизирует время, когда Иисус Христос учил апостолов в храме на горе.

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