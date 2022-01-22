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суббота, 22 января 2022 03:01

День ангела 22 января празднуют обладатели популярных имен

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День ангела 22 января празднуют обладатели популярных имен
Талисманом людей, рожденных 22 января, являются цитрин. Фото: pinterest.com

Сегодня день ангела празднуют люди с именами Павел и Петр.

Gazeta.ua подготовила материал, в котором рассказываем о происхождении этих имен и характерах людей, которые их носят.

Павел - с латинского означает "младший", "маленький". Мужчины с этим именем всегда помогают людям. Они отзывчивы и любят пофилософствовать. Им можно доверить свои секреты. На работе Павел трудолюбив, излагается в полную силу, целеустремлен. В семейной жизни строит теплые и дружеские отношения.

Петр - с древнегреческого переводится как "скала", "каменная глыба". Он одарен и имеет талант к музыке и другим творческим занятиям. В профессии всегда стремится к совершенству, поэтому работой над собой вырывается в лидеры. Обладает хорошими аналитическими способностями, поэтому может стать следователем, математиком, инженером. Мужчины с этим именем долго не могут выбрать жену, ведь у них много требований. В частности, ценят верность и преданность.

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Вчера день ангела отмечали Антон, Григорий, Евгений, Емельян, Ярослава, Василиса. На именины вся семья должна посетить церковь, причаститься, заказать и читать молитвы святому покровителю.

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